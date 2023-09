Emater/RS-Ascar estará presente na 14ª Festa da Primavera de Erval Grande

A 14ª Festa da Primavera será realizada entre os dias 8 e 10 de setembro, no Parque de Eventos Fioravante Andreis, em Erval Grande. A feira multissetorial reunirá mais de 100 expositores das áreas de agropecuária, indústria, comércio e prestação de serviços do município e da região do Alto Uruguai. Na programação do dia 8 de setembro está a palestra do extensionista rural da Emater/RS-Ascar Jhonatan Munaretto Imlau, da Unidade de Cooperativismo de Erechim, que falará sobre Imposto de Renda na atividade Rural e ocorre às 14h30, na lona destinada aos shows.





A programação, durante os três dias da festa, contará com mostra de equinos, gado de corte e pequenos animais, avaliação e premiação de bovinos de leite e exposição multissetorial. Também haverá atrações musicais com Ataíde e Alexandre e Kleo Costta e Danimar, na noite de abertura da festa. No sábado (09/9), acontece show nacional com João Bosco e Gabriel e Janaina Jhoy. E no domingo (10/09), Os Serranos encerram a programação. Devido à pandemia, a 14ª Festa da Primavera ficou quatro anos sem ser realizada.

A entrada para visitação dos estantes, arquibancadas do rodeio country, pista de shows e estacionamento serão gratuitos. Já os ingressos para a área vip podem ser adquiridos na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Erval Grande, na loja Fênix de São Valentim ou no site ingressonacional.com.br. A 14ª Festa da Primavera é uma promoção da Prefeitura de Erval Grande com apoio da Câmara de Vereadores.