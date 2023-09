Emater/RS-Ascar presente na 10ª Jornada Catarinense de Plantas Medicinais

A extensionista da Emater/RS-Ascar Angelica Albrecht Gazzoni, do Escritório Municipal de Cruzaltense, integrou a comitiva da Instituição que participou da 10ª Jornada Catarinense de Plantas Medicinais – Valorizando a Biodiversidade Vegetal, realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro, em Itajaí, Santa Catarina. O evento, sediado na Univali, reuniu participantes d​e várias instituições e entidades, atuantes nos segmentos da pesquisa, ensino, extensão, serviço, mercado e comunidade. Na sexta-feira (15/09), Angelica apresentou um trabalho desenvolvido com a temática Horto Medicinal, Farmácia Viva. O horto medicinal implantado em Cruzaltense envolveu diversas parcerias, com diferentes conhecimentos sobre as plantas, visando levantar as potencialidades terapêuticas da farmácia viva do município, além de contribuir com um ambiente restaurador e o aspecto paisagístico urbano, dentro da proposta de proporcionar benefícios à saúde.





No pôster, a extensionista apresentou as potencialidades terapêuticas da farmácia viva na resignação espacial do paisagismo urbano, bem como os resultados obtidos. A área total do espaço denominando “Farmácia Vivas” é de 3.550 metros quadrados, contando com horto medicinal no formato de mandala de 200m², um bosque com árvores nativas e uma trilha sensorial. No local, foram inseridas 150 espécies de plantas biotivas que foram coletadas e adquiridas na região.

O fortalecimento das Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) também foi um fator importante para que a Emater/RS-Ascar, por meio do Escritório Municipal de Cruzaltense desde o início das atividades para implantar o projeto "O Lado bom da Vida com terapias e plantas, cuidando da Saúde Mental e Bem-Estar", em setembro de 2022. O projeto envolveu a Emater/RS-Ascar, Prefeitura, através das secretarias da Saúde, Assistência Social, Obras e Urbanismo, com apoio do Governo do Estado, através da 11ª Coordenadoria Regional da Saúde. A construção do espaço foi planejada para explorar o potencial terapêutico na promoção da saúde mental, na perspectiva de um espaço educativo inovador e de resgate de saberes populares, no sentido de permitir ao sujeito estabelecer laços de autocuidado, trabalho comunitário e afetividade, além de propiciar momentos de relaxamento e contemplação, vivências, contato com a natureza, adoção de práticas sustentáveis, oficinas ao ar livre e visitas guiadas.

Também de Cruzaltense, estiveram presentes Sandra Rigo (Fotosaber) e a nutricionista da Secretaria Municipal da Saúde, Rochele Saccon.

