Encontro de Fruticultores terá lançamento da pedra fundamental de indústria de suco em Centenário

A prefeitura de Centenário promove Encontro de Fruticultores no dia 27 de setembro, com apoio da Emater/RS-Ascar e outras entidades. O evento acontece no Ginásio de Esportes, com início às 9h, e deverá contar com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.





As palestras iniciam com a explanação do extensionistas rural da Emater/RS-Ascar Luiz Ângelo Poletto sobre a fruticultura como fator de desenvolvimento nos municípios na região do Alto Uruguai. Na sequência, os extensionistas Jair Griebler apresentará sistematização de áreas para implementação de pomares, e Ivonir Biesek abordará o tema nutrição dos pomares. O tema campo de difusão de tecnologia para o agronegócio e aplicação de biológicos na citricultura estará a cargo de Jacson Munaro e Cleovani Mazutti.

A programação prossegue com apresentação do funcionamento da Citro Sul Indústria e Comércio de Sucos Ltda, pelo Grupo Moreto e Sucos Longavita (fábrica de sucos que o município pretende implantar). A explanação será feita pela Grupo Moreto e Longavita. Em seguida, será apresentado um panorama da produção de laranjas no RS, pelo assessor da Câmara Setorial da Citricultura da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Paulo Lipp.

Às 11h, haverá pronunciamento de autoridades e de representantes de instituições financeiras. Após o almoço, ocorrerá a entrega de mudas e adubo. O encontro encerra com o lançamento da pedra fundamental da Citro Sul indústria e Comércio de Sucos Ltda, pelo Grupo Moreto e Sucos Longavita.

Além da Emater/RS-Ascar, apoiam o evento as empresas Moreto e Longavita, Laticínios Kanigoski e as instituições financeiras Banco do Brasil, Cresol, Sicredi e Banrisul.

As inscrições poderão ser feitas junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Centenário até o dia 25 de setembro.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim

Jornalista Terezinha Mariza Vilk