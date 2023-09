Escola da URI promove VIII Festival Olímpico Pierre de Coubertin 2023

Os Jogos aconteceram no Ginásio Poliesportivo da universidade, com a participação dos estudantes que frequentam a Escolinha Extracurricular de Futsal, do 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I





Com a realização da IX Taça de Futsal, a Escola de Educação Básica da URI Erechim deu início no sábado, 16, ao VIII Festival Olímpico Pierre de Coubertin. Os Jogos aconteceram no Ginásio Poliesportivo da Universidade, com a participação dos estudantes que frequentam a Escolinha Extracurricular de Futsal, do 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I.

As equipes foram divididas levando a nomenclatura conforme os times que jogam a UEFA Champions League: Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan, Manchester City, FC Barcelona, FC Porto, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter de Milão, SL Benfica, Real Madrid, Arsenal FC, Manchester United e Bayern de Munique.

Os Festivais Olímpicos realizados pela Escola tem como objetivo desenvolver disputas esportivas baseadas no Olimpismo e valores olímpicos. O diretor da Escola, Edenir Serafini, ressaltou o trabalho dos professores em buscar proporcionar um ambiente de competição harmonioso para os estudantes e enalteceu a importância do incentivo das famílias estarem presentes. Elas lotaram as arquibancadas do ginásio, fortalecendo, assim, o vínculo família/escola.

Os jogos foram intensos, com disputas de pênaltis e várias jogadas com dribles e defesas empolgantes (confira mais no Instagram da @escolabasicauri). Na platéia, prestigiando o evento, estava o ex-zagueiro e lateral esquerdo do Grêmio, Neuton Piccoli, que parabenizou o evento e incentivou os estudantes pelos jogos disputados.

No decorrer do ano a Escola irá oportunizar outros eventos esportivos, artísticos e culturais que fazem parte do VIII Festival Olímpico Pierre de Coubertin.

Momentos como este, oportunizando o envolvimento de professores, alunos e famílias, respaldam o sucesso na concepção e fortalecimento de valores no convívio social, agregando não somente na trajetória escolar, mas para a vida como um todo.