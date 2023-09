Estado assina acordo de cooperação com Exército para ampliação de mapeamento cartográfico do RS

O governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), realizou, nesta terça-feira (5/9), a assinatura de um acordo de cooperação com o Exército Brasileiro. O documento estabelece parceria para realizar o mapeamento cartográfico das Regiões Funcionais (RF) 3 e 4 do Estado, que abrangem 70 municípios.

A RF 3 contempla as regiões da Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, enquanto a RF 4 representa o Litoral. O trabalho de mapeamento, liderado pelo Departamento de Planejamento Governamental (Deplan), da Subsecretaria de Planejamento (Suplan), será realizado na escala 1:25.000, trazendo mais detalhes e aprimoramento em relação à base cartográfica atual das regiões, realizada ainda na década de 1970, na escala 1:50.000.

“Acordos de cooperação como esse que estamos firmando são importantes pela ajuda mútua e união de forças. Por meio do convênio com o Exército, vamos ter a cartografia ampliada do Estado, o que vai colaborar para a implementação de políticas públicas e respostas a eventos climáticos”, destacou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

A parceria com o Exército estabelece que o órgão apoiará o Estado com serviço cartográfico de análise de imagens aéreas capturadas por empresa terceirizada, ainda a ser contratada. O trabalho abrangerá a análise e produção de mais 200 cartas topográficas, além de insumos espaciais relacionados a relevo, hidrografia, sistema de transportes, energia, estrutura viária, comunicações e infraestrutura.

Também estiveram presentes na cerimônia o secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira, a subsecretária da Suplan, Carolina Scarparo, o diretor do Deplan, Henrique Gomes Acosta, o diretor do Serviço Geográfico do Exército, general Marcis Gualberto Mendonça Júnior, o chefe do 1º Centro de Geoinformação (1º CGEO), coronel Marcus Fabiano Silva Saldanha, e o chefe da Divisão de Geoinformação do 1º CGEO, major Diogo Oliveira Nascimento.

Mapeamento da RF1

O mapeamento das Regiões Funcionais 3 e 4 dá sequência ao trabalho já realizado a partir da parceria entre governo do Estado e Exército na Região Funcional 1 (RF 1), que abrange 70 municípios, entre eles os da Região Metropolitana de Porto Alegre. A área, que representa 12% do território gaúcho, foi a primeira a contar com o mapeamento na escala 1:25.000, atualização divulgada em outubro de 2021.

O trabalho está disponível no Portal da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (Iede/RS).

Texto: Karine Paixão/Ascom SPGG

Edição: Secom