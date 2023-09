Estruturação patrimonial e produtiva é o foco de evento em Campinas do Sul

A Emater/RS-Ascar, por meio do Escritório Municipal, e a Prefeitura de Campinas do Sul, promovem evento com palestras voltadas para os temas estruturação patrimonial e produtiva da propriedade rural. A atividade acontece nesta quinta-feira (14/09), no salão paroquial. A programação inicia às 9h, com recepção e inscrições dos produtores. Na sequência, às 9h30, será ministrada a palestra “Planejamento Sucessório: proteção da família e do patrimônio”, com a advogada Iane Maria Breda. Em seguida, às 10h30, o extensionista rural da Emater/RS-Ascar Vilmar Fruscalso abordará o tema “Sistemas de produção de leite: pastoril e confinado”.

Após a palestra, às 11h30, ocorre a abertura com pronunciamento das autoridades e almoço. A programação prossegue à tarde com palestra, às 13h30, com a advogada e consultora jurídica Fabiana Cavagni e relatos de experiência com a Cooperalfa e Cotrisal.

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim