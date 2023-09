Estude no IFRS – Pedidos de inscrição gratuita no Processo Seletivo 2024/01 podem ser feitos de 18 a 25 de setembro

O período para solicitar a inscrição gratuita no Processo Seletivo de estudantes 2024/01 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) será da próxima segunda-feira, 18 de setembro de 2023, até o dia 25 de setembro. Os cursos do IFRS são gratuitos, mas para participar da seleção de estudantes é cobrada uma taxa, que vai de R$ 20,00 a R$ 70,00 – saiba mais abaixo.





Podem pedir a isenção da taxa (inscrição gratuita) os candidatos com renda familiar bruta mensal (salário antes dos descontos) de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 1.980,00 por pessoa) e que estejam cadastrados no CadÚnico do governo federal como de grupo familiar de baixa renda. As informações detalhadas estão disponíveis no site ingresso.ifrs.edu.br, no documento chamado Edital de isenção da taxa de inscrição, que foi publicado nesta sexta-feira, dia 15 de setembro.





📝 O que é o Processo Seletivo de estudantes 2024/01

O Processo Seletivo de estudantes 2024/01 é uma seleção para os interessados em começar a estudar no IFRS no primeiro semestre do próximo ano. Há vagas em cursos presenciais nos 17 campi do IFRS: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. São opções de cursos dos seguintes tipos:





ensino médio junto com o técnico (são os cursos técnicos integrados, que dão a formação de nível médio e técnica profissionalizante ao mesmo tempo);

ensino médio junto com o técnico na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA – para quem tem 18 anos ou mais);

técnicos para quem está cursando o ensino médio em outra escola (concomitantes);

técnicos para quem já tem o ensino médio completo (subsequentes); e

superiores de graduação (licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia).

A forma de seleção de estudantes varia de acordo com o curso, podendo ser pela realização da prova do IFRS; pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 até a atual; ou ainda por sorteio entre os inscritos.





A lista de cursos com vagas e com a forma de seleção de cada um já pode ser conferida no site ingresso.ifrs.edu.br.





📝 Taxa de inscrição

A taxa de inscrição no Processo Seletivo varia conforme o tipo de seleção:





– por sorteio ou nota do Enem: R$ 20,00.





– por prova do IFRS: R$ 50,00 (para o ensino médio integrado ao curso técnico e para os cursos técnicos) e R$ 70,00 (superiores de graduação).





Para os cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) não há cobrança de taxa, por isso, não é necessário realizar o pedido de inscrição gratuita.





📝 Como solicitar a inscrição gratuita

Os detalhes sobre como solicitar a inscrição gratuita estão explicados no edital. É importante ler com atenção todo o documento.





Após a leitura do edital, o candidato deverá:





No período de 18 a 25 de setembro, acessar o sistema de inscrição do IFRS pelo site ingresso.ifrs.edu.br. Utilizar os seus dados de login no portal gov.br (se ainda não tiver conta no portal gov.br, acesse aqui para saber como criar). Atenção: o número de CPF informado deverá ser o do candidato (não pode ser o dos pais ou responsáveis).

Preencher o formulário eletrônico de solicitação de isenção da taxa de inscrição (inscrição gratuita). O modelo do formulário está no edital, como Anexo II, mas o candidato não precisa preencher o anexo, pois informará os dados no formulário eletrônico, quando acessar o sistema.

📌 Se o candidato não tiver acesso à internet, pode ir presencialmente até o campus do IFRS para o qual pretende concorrer à vaga. Lá são disponibilizados computadores para fazer a solicitação. É importante levar um documento que tenha o número do CPF. Os endereços e horários de atendimento dos campi constam no item 6 do edital.





📌É de responsabilidade do candidato conferir se o pedido de inscrição gratuita foi aceito (deferido), conforme a lista que será divulgada no site de ingresso no dia 27 de setembro.





⚠️IMPORTANTE: Mesmo fazendo o pedido de inscrição gratuita será necessário realizar a inscrição no Processo Seletivo (não importa se o pedido foi aceito ou não). A inscrição no Processo Seletivo ocorrerá pelo site de ingresso do IFRS de 28 de setembro a 23 de outubro de 2023. Após finalizá-la, será gerado o comprovante de isento (para aqueles que não precisarão pagar a taxa) ou então um boleto bancário (para quem não teve o pedido de gratuidade aceito ou não solicitou e deverá pagar).





📌Confira as principais datas do Processo Seletivo:

Publicação do documento com os detalhes dos pedidos de inscrição gratuita – 15/09

Pedidos de inscrição gratuita – de 18 a 25/09

Resultado dos pedidos – 27/09

Publicação dos documentos com os detalhes do Processo Seletivo (editais) – 28/09

Inscrições – de 28/09 a 23/10

Pagamento do boleto da taxa de inscrição – até 24/10

Prova – 03/12

Sorteio – 12/12

Acompanhe as informações do Processo Seletivo acessando com frequência o site ingresso.ifrs.edu.br









--





Comunicação

Campus Erechim/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)