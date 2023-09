Expointer 2023 – Emater/RS-Ascar avalia como positiva participação na feira

Neste domingo (03/09), último dia de Expointer, mesmo com chuva, muitas pessoas visitaram o espaço da Emater/RS-Ascar, que fica ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Foram nove dias intensos, onde os 140 extensionistas, que trabalharam para a realização da feira e durante o evento, receberam o público urbano e rural de todo o Rio Grande do Sul e de vários outros estados, que vieram prestigiar e conhecer o trabalho realizado pela Emater/RS-Ascar junto aos seus públicos em 18 temáticas, como sucessão rural, saneamento ambiental, fruticultura, projeto Flores para Todos, bubalinocultura e hortas de base agroecológica, entre outras.

“Neste ano de 2023, a Emater apresentou um conjunto de ações técnicas, agropecuária e sociais, que

são desenvolvidas em todo o Estado para as famílias que são assessoradas pelo sistema de Extensão Rural e Social. Aqui os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as inovações tecnológicas e os trabalhos de sustentabilidade ambiental e sociais desenvolvidos pelos extensionistas rurais e sociais da Emater”, avalia o diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera.

O gerente regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, Elias Kuck, um dos coordenadores desta participação na 46ª Expointer, expressa sua avaliação como “extremamente positiva em termos de público e do interesse das pessoas que visitaram as temáticas apresentadas. Destaque para o conjunto de oficinas realizadas no espaço Multiuso, que proporcionaram interação do público com os extensionistas”, disse, ao ressaltar seu sentimento de gratidão, por parte da Emater/RS-Ascar, “aos parceiros que ajudaram a construir o espaço e a fazer desta edição da Expointer um grande sucesso”.

INOVAÇÃO E SUCESSÃO

“Minha avaliação da participação da Emater nesta Expointer é a mais positiva possível, em todos os setores onde estivemos presentes, aqui na Casa da Emater, onde recebemos os nossos assistidos e os amigos urbanos que vieram aqui para conhecer o que que a Emater faz, assim como no Pavilhão da Agricultura Familiar, onde temos mais de 370 agroindústrias. Em todas elas em algum momento esteve presente a mão da Emater”, avalia a presidente Mara Helena Saalfeld. Ela ressalta o trabalho dos extensionistas apresentados na Casa da Emater, “onde temos uma pequena amostra de tudo aquilo que a Emater faz lá nos 497 municípios. Hoje mesmo com chuva continuamos recebendo a visitação”, observa a presidente.

Como destaque deste ano, a Emater/RS-Ascar apresenta a inovação, “com o objetivo de levar aos nossos agricultores, práticas para que ele tenha qualidade de vida, diminuindo as penalidades do trabalho, ter acesso à internet e à energia, como a fotovoltaica, que apresentamos aqui no nosso espaço, assim como os biodigestores. Uma das parcelas que mais chama atenção é a nossa horta, hoje a Emater tem formas de cultivo em apartamentos e isso foi um sucesso aqui, assim como as estufas, a questão do carrapato, o búfalo que esteve aqui fez um sucesso muito grande. Então a minha avaliação é muito mais do que positiva. Nós estamos todos muito felizes com tudo”, cita a presidente Mara Helena.

A dirigente também destaca a visita de representantes de instituições parceiras, como a Embrapa, e de secretários de Estado. “Quero agradecer também ao nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, ao qual nós somos vinculados à Secretaria, pelo apoio dele, que foi fundamental para esse nosso sucesso”, disse, ao finalizar “que a gente consiga o ano que vem estar aqui de novo, com todo esse sucesso e cada vez com mais vendas da nossa agricultura familiar, e cada vez com mais tecnologias aos nossos agricultores”.

Foto: Rogério Antunes/aposentado Emater/RS-Ascar em visita ao espaço

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar