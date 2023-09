Expointer 2023 – Projeto Valorizando a Arte Indígena é lançado pela Emater/RS-Ascar e SDR

Com a presença de representantes das etnias indígenas Guarani e Kaingang, a Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), lançou o Projeto Valorizando a Arte Indígena. A solenidade aconteceu na tarde desta sexta-feira (01/09), no espaço Multiuso da Casa da Emater na Expointer, que acontece até domingo (03/09), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.





O lançamento do projeto foi feito pela extensionista e coordenadora de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) da Emater/RS-Ascar, antropóloga Mariana Soares, e foi prestigiado pelo diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera, e o diretor do Departamento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígenas e Quilombolas da SDR, Maurício Neuhaus, além de representantes de entidades parceiras, como FGTas e Memorial do Rio Grande do Sul, e extensionistas de várias regiões do Estado.

O objetivo do projeto é contribuir para o reconhecimento e a valorização da arte indígena no RS. “A arte é patrimônio cultural dos povos tradicionais e a carteira de artesão, um direito”, ressaltou Mariana, ao defender o artesanato como uma importante fonte de renda para uma população hoje superior a 36 mil indígenas das quatro etnias que vivem no RS, segundo o último Censo Demográfico do IBGE de 2022 (Mbyá Guarani, Kaingang, Charrua e Xokleng Konglui).

“A essas comunidades deve ser dado espaço e oportunidades para terem maior visibilidade e renda em feiras como a Expointer e tantas outras realizadas no RS”, defendeu Neuhaus. Essa presença e a valorização dos povos indígenas fazem parte das metas dos Planos Plurianuais da SDR. “Temos novos propósitos para 2024”, antecipou.

RESPEITO E VALORIZAÇÃO

Kaingang de Iraí, vivendo com outras cinco famílias indígenas no bairro Boa Vista do Sul, na zona Sul de Porto Alegre, Vicente Mendes Castoldi se emocionou ao falar sobre a luta diária dos indígenas por visibilidade e respeito. “Na arte, expressamos nossa maneira de viver. O grafismo da arte tem a história de uma nação indígena. Somos uma nação, cidadãos desse país, e o grafismo, notem, está na roupa do gaúcho, e o povo indígena sequer é reconhecido”, disse, ao citar “a erva-mate, recentemente considerada símbolo do RS, mas é patrimônio indígena”, reafirmou. “A sociedade tem que entender que a nossa forma de viver é diferente, inclusive na educação”, finalizou.

O cacique da terra indígena Guarani Kuaray Rese (Sol Nascente), de Osório, Sérgio Gimenes, também pediu um olhar diferente e respeito à cultura indígena. “Os trajes gaúchos, por exemplo... Não existiria cultura gaúcha sem os indígenas”, observou, ao citar o tiro de laço como uma tradição da etnia Charrua. “Somos um povo que resiste. Nosso jeito de trabalhar e a expressão da nossa cultura não serão apagados. O respeito é valioso para nós”, salientou.

Da terra indígena Nonoai Rio da Várzea, no Alto Uruguai gaúcho, veio para o lançamento o Kaingang Lauri Ribeiro. É a primeira vez que participa da Expointer e seu interesse, disse, é conhecer como se comporta e como são tratados os indígenas na organização da feira. “Agradeço o empenho das instituições em valorizar o artesanato, produzido mais pelas mulheres, que confeccionam e saem para vender. Estou aqui para lutar junto, mas a agricultura familiar indígena, que produz sementes não indígenas, também quer ter espaço nessas grandes feiras”, sugeriu.

Com a pequena Samantha de quatro meses no colo, a Guarani da terra indígena do Cantagalo, de Viamão, Cristiane Benitez, lamentou as críticas que recebe. “Não é fácil viver nossa realidade. Sofremos muito com tudo que tá acontecendo e mesmo assim saímos para a cidade para vender e algumas vezes somos expulsos dos locais. Mas qualquer lugar é de todos nós”, expressa a indígena, ao agradecer a todos que estão ajudando os indígenas, como a Emater/RS-Ascar. “Sem a Emater não teríamos esses espaços para vender”, disse, ao citar “a tia Elza Chamorro Benitez, da Terra Indígena Alvorecer, de São Miguel das Missões, que participa da Expointer vendendo suas cestarias, “que tem uma atuação bastante forte com mulheres indígenas Guarani mais jovens”.

Para a extensionista e antropóloga Mariana, “o artesanato indígena é como uma religião, temos que cultuar e avançar nessa valorização”, disse, ao destacar os espaços de comercialização do artesanato indígena durante a Expointer, que pode ser adquirido o Pavilhão da Agricultura Familiar.

Foto: Adriane Bertoglio Rodrigues/Emater/RS-Ascar