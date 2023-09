Fecomércio-RS celebra 77 anos de Sesc e Senac

As unidades Sesc e Senac promovem atividades nos 497 municípios gaúchos





Mudar a vida das pessoas por meio de ações voltadas à educação, saúde, bem-estar, cultura e assistência é o propósito dos braços sociais da Fecomércio-RS - Sesc e Senac - que completam 77 anos de fundação neste 13 de setembro. Atualmente, as unidades promovem atividades sistemáticas em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, envolvendo toda a comunidade gaúcha.

“Hoje, celebramos todas as conquistas e resultados do trabalho realizado, com maestria e excelência, pelos braços sociais da Fecomércio-RS. Educamos, emocionamos, cuidamos e mudamos a vida de milhares de gaúchos ao longo de 77 anos de história”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. “Estamos construindo e contribuindo com o futuro, disponibilizando acesso à educação, saúde, cultura, ações sociais e de bem-estar, por meio das nossas ações em todo o Estado. É uma data que merece ser lembrada e comemorada.”





Entregas do Sesc e Senac para a comunidade gaúcha

Em mais de sete décadas de atuação, foram cerca de 7 milhões de pessoas capacitadas pelo Senac-RS. Em 2023, a instituição conta com aproximadamente 150 mil alunos ativos. Nos cursos Técnicos EAD, nível de ensino no qual a instituição é referência no País, são, atualmente, mais de 97 mil alunos em sala de aula. Nos cursos de idiomas, são cerca de 4 mil estudantes em todo o RS.

Aliando a tradição com a busca constante por um ensino adequado às exigências do mercado de trabalho, a instituição conquistou, no fim do ano de 2022, o título de Centro Universitário em uma de suas unidades da capital. A conquista foi possível com a obtenção da nota máxima do MEC, ratificando a qualidade acadêmica da Faculdade Senac Porto Alegre, que passou a ter autonomia para abertura de novos cursos de graduação, mestrado e doutorado sem a autorização prévia do MEC.

Cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes com entregas voltadas para o bem-estar da comunidade gaúcha é o propósito do Sesc/RS. São milhões de atendimentos ao ano em saúde, educação, cultura, esporte, assistência, lazer e turismo. Em cada ação, o foco é o ser humano e a capacidade de ampliar seus horizontes e ser feliz. Nos últimos anos, o Sesc se manteve próximo à população mesmo em momentos de isolamento. A instituição reinventou seus serviços e passou a oferecer diversas atividades em formato on-line. Atualmente, as ações que surgiram em tempos de crise complementam os serviços e proporcionam ainda mais alcance às iniciativas. São exemplos a Academia On-line, os Seminários de Educação e a Galeria Virtual (com exposições de artes visuais).

Uma das grandes novidades da instituição é a EAD EJA Ensino Médio, que possibilita a conclusão do ensino básico para Jovens e Adultos, além de complementar a educação com formação profissional em Produção Cultural. O projeto ocorre em todo o país e possui o polo sede no Rio Grande do Sul. São mais de 3,6 mil alunos matriculados no Estado.

No último ano, o Sesc engajou quase 4 milhões de pessoas em suas atividades. Até agosto de 2023, já são mais de 580 mil pessoas envolvidas em ações culturais e 1,2 mil toneladas de alimentos distribuídos pelo Mesa Brasil, beneficiando mais de 76 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.





Sesc e Senac em Números no RS

– Atividades sistemáticas nos 497 municípios gaúchos;

– 50 unidades de educação profissional do Senac e 51 unidades operacionais do Sesc;

– 3 hotéis (Porto Alegre, Torres e Gramado);

– 1 Faculdade e 1 Centro Universitário (Centro Universitário Senac-RS – Unisenac, em Porto Alegre, e Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas);

– 143.582 mil alunos em cursos presenciais e a distância (Senac);

– Mais de 97.909 mil alunos nos cursos Técnicos EAD;

– 23.190 mil alunos atendidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG);

– 6 unidades móveis de Odontologia, 2 de Saúde Preventiva, 2 BiblioSesc’s e 2 RecreArte´s;

– 1,2 mil toneladas de alimentos distribuídos pelo Mesa Brasil em 2023;

– 3,6 mil alunos matriculados no Sesc EJA-EAD;

– 3,2 milhões de clientes e participantes em atividades culturais, esportivas, educacionais, de saúde e de assistência até julho de 2023 do Sesc.