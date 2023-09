Fecomércio-RS traz grandes nomes a Porto Alegre para debater tendências do varejo

José Galló, da Renner, Paulo Antônio Pedó, da Melissa, Diego Flores, da Panvel, Daniel Scott, da HyperXP, e o jurado do Shark Tank Brasil, Felipe Titto, estão confirmados









Empresários, lideranças e gestores do setor varejista têm encontro marcado com grandes nomes do setor no Varejo 360, evento realizado pela Fecomércio-RS para impulsionar o crescimento e discutir as tendências mais emergentes do ramo. Na sede da entidade (Rua Fecomércio, 101), em Porto Alegre, no dia 26 de setembro, a iniciativa propõe a troca de ideias e de experiências, falas inspiradoras e painéis de discussão. Formam o time de painelistas e palestrantes o presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, José Galló; o jurado do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil, Felipe Titto; o diretor de Negócios da Melissa, Paulo Antônio Pedó; o economista e fundador da HyperXP, Daniel Scott; e o diretor de logística da Panvel, Diego Flores.

“O varejo vive um cenário de grandes desafios e transformações que não pode ser ignorado pelas organizações, sejam elas pequenas ou grandes. Precisamos estar sintonizados com as mais atuais tendências e inovações tecnológicas e encará-las como as oportunidades que elas são. Esse é o grande objetivo desse evento que estamos propondo”, explica o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. Dentre as temáticas abordadas estarão o consumo phygital - integração entre compra on-line e loja física -, as tendências e as dores da área de logística e cadeia de suprimentos, e a importância das empresas do varejo se voltarem à experiência do consumidor. A iniciativa conta com o patrocínio da Imobi e é realizada em cooperação com o Sebrae. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site www.fecomercio-rs.org.br/ varejo360.





Varejo 360 - Fecomércio-RS

Data: 26/09 (terça-feira)

Local: Sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101 - Porto Alegre)

Programação:

14h – Abertura

14h15 – Talk Phygital – Daniel Scott (HyperXP)

14h55 – Painel: Logística e cadeia de suprimentos - Diego Flores (Panvel)

15h25 – Intervalo

15h55 – Painel: Experiência do consumidor no Varejo – José Galló (Lojas Renner) e Paulo Pedó (Melissa)

16h45 – Talk: Vendo o mundo – Felipe Titto (empresário, influenciador e jurado no Shark Tank)

18h – Encerramento





