Getúlio Vargas - Desfile Farroupilha de 20 de setembro dá Lugar à Mateada e Cavalgada Solidária

A Comissão Organizadora do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas reunida no início da tarde desta sexta-feira, 15, no Gabinete do Prefeito Mauricio Soligo, decidiu, por unanimidade, transformar o Desfile Farroupilha do dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, em Mateada e Cavalgada Solidária.





A partir das 14h, no Acampamento Farroupilha, traga sua cuia e sua bomba. A erva-mate e a água-quente é por nossa conta. Traga também material de higiene e limpeza ou alimentos não perecíveis que serão encaminhados para a população desabrigada do Vale do Taquari.

Neste dia, pelas ruas da cidade, teremos a Cavalgada Solidária, um chamamento para que a população traga a sua doação de alimentos ou produtos de limpeza até o Acampamento Farroupilha.

Queremos levar a solidariedade do povo de Getúlio Vargas aos nossos irmãos do Vale do Taquari

Às 17h, convidam a todos para acompanharem o encerramento do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas, com a extinção da chama crioula, pelo Patrono Valdir Barbosa Granja.

Seja solidário, traga a sua doação. Durante todos os dias do Acampamento, você também pode entregar a sua contribuição nos galpões das entidades.