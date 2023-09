Getúlio Vargas entre os municípios gaúchos atingidos por temporais

Conforme levantamento inicial, cerca de 10 residências, prédios públicos e lavouras foram afetadas no município de Getúlio Vargas. Na tarde de terça-feira (05) o prefeito Maurício Soligo assinou o Decreto Nº 3.893, de 4 de setembro de 2023, que declara Situação de Emergência nas áreas do município afetadas por tempestade de granizo,













Desde a madrugada desta segunda-feira (4/9), parte do Rio Grande do Sul tem enfrentado eventos adversos como tempestades, fortes ventos, queda de granizo e transtornos associados ao grande volume de chuvas. A Defesa Civil do Estado tem emitido vários alertas de risco hidrológico e meteorológico aos municípios e à população e atuado para mitigar os efeitos das chuvas em diversas cidades.

Segundo dados da Sala de Situação do Estado, que atua em parceria com o Centro de Operações do órgão, até o momento as cidades com maior volume acumulado de chuva em 72 horas são Passo Fundo (291,6 mm), Água Santa (221,6 mm), Ijuí (217,6 mm), Entre-Ijuís (207,4 mm) e Vacaria (202,2 mm). Além disso, foram reportados alagamentos nos municípios de Santo Expedito do Sul, Lajeado do Bugre, Nova Bassano, São Jorge, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Ibiraiaras e diversos outros pontos.

As regiões que requerem mais atenção neste momento, com relação ao risco hidrológico de inundações, são as dos vales do Caí e do Taquari. Outros pontos seguem sendo monitorados e podem ser acompanhados no site da Sala de Situação.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o número de desalojados chegou a 278, mas no início da noite já havia diminuído para 215. Os desalojados são de cinco cidades – a mais afetada é Nova Bassano (90).

Até o momento, foram informados quatro óbitos. Um homem foi vitimado, em Mato Castelhano, ao tentar atravessar o rio Piraçuce; em Passo Fundo, um homem sofreu um choque elétrico, no bairro Cruzeiro; já em Ibiraiaras, um casal morreu ao ter o carro levado por uma correnteza quando atravessava uma ponte no município.

Segundo o subchefe de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira, é necessário que sejam tomados cuidados constantes. “As mortes que tivemos não são diretamente decorrentes da chuva, mas da falta de cuidados. É importante a atuação dos municípios, que devem estar com seus planos de contingência atualizados e informados para a população”, explicou.

Ainda conforme Oliveira, a cultura de prevenção tem sido constantemente incentivada por ações da Defesa Civil. Ele lembrou também da importância de se estar cadastrado para o recebimento das mensagens de texto do órgão com os alertas. Atualmente, segundo dados da Defesa Civil, somente 7% da população estadual se encontra cadastrada no sistema de avisos. Saiba como se cadastrar para receber os alertas por SMS acessando esta página.



Alertas continuam sendo publicados periodicamente no site da Defesa Civil e em suas redes sociais. No site, há ainda uma série de medidas de segurança recomendadas.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS), dez trechos de sete estradas do Estado estão com algum tipo de bloqueio. A relação com os detalhes referentes a cada estrada pode ser acessada nesta matéria.

Confira a situação em cada um dos municípios atingidos

Passo Fundo

Um óbito em decorrência de choque elétrico no bairro Cruzeiro, nas proximidades da rua Parobé;

uma tempestade com granizo atingiu cerca de 20 residências, causando danos aos telhados;

a Defesa Civil municipal faz levantamento, desentupimento de bocas de lobo, desobstrução de três árvores caídas, sinalização das vias em mais de 12 pontos de alagamento, auxílio em algumas residências, retirada de detritos em vias no centro por motivos de obras. A Força Voluntária de Passo Fundo auxilia nas ações.

Santo Expedito do Sul

Pontos de alagamento na área urbana e quedas de árvores na área rural.

Lajeado do Bugre

Cerca de 20 residências danificadas pela tempestade com granizo;

Defesa Civil municipal realiza atendimento e levantamento dos danos.

Sarandi

Cerca de 40 residências danificadas pela tempestade com granizo;

Defesa Civil municipal realiza atendimento e levantamento dos danos.

Boa Vista das Missões

Cinco residências danificadas pela tempestade com granizo;

Defesa Civil municipal realiza atendimento e levantamento dos danos.

Ibiraiaras

Um casal, preso dentro de um veículo levado pela correnteza ao tentar atravessar um rio, veio a óbito;

30 residências tiveram danos devido aos fortes ventos da madrugada e à queda de árvores;

devido ao alto volume das chuvas, seis residências na área central sofreram alagamentos.

São Jorge

Cerca de 30 residências tiveram danos em seu interior devido ao alto volume das chuvas, ocasionado pelo alagamento de várias ruas da cidade;

a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) realizou o auxílio das pessoas e está fazendo o levantamento de todo o município.

Bento Gonçalves

Alagamentos sendo atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil municipal.

Caxias do Sul

Ocorrência de alagamentos e quedas de árvores.

Santa Maria

Trânsito interrompido em diversos pontos da área urbana e rural;

18 ocorrências de alagamento;

rede pluvial em colapso;

dois colapsos em edificações (muros) e uma unidade habitacional parcialmente destruída por queda de árvore.

Marau

a Defesa Civil municipal reportou que o nível de rios da cidade está subindo, causando transtornos.

Nova Bassano

Cerca de 35 residências tiveram danos em seu interior devido ao alto volume das chuvas, ocasionado pela inundação do rio Sabiá, que alagou várias ruas da cidade. Até o momento, 90 pessoas estão desalojadas;

a COMPDEC realizou o auxílio das pessoas e está fazendo o levantamento de todo o município.

Casca

Vários pontos da cidade com ruas interditadas pelo alagamento;

um veículo foi arrastado pela chuva;

cerca de dez casas alagadas. As famílias foram socorridas, com a Defesa Civil e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) prestando apoio no local.

estradas vicinais do interior do município interditadas em vários pontos.

Nova Araçá

Alagamento de ruas, danos na via pública e interdição de bueiros e pontes;

a COMPDEC está realizando o levantamento dos danos.

Campestre da Serra

Danos em estradas, ruas e bueiros, além de pontes interditadas;

a COMPDEC está realizando o levantamento dos danos.

André da Rocha

Inundação do riacho Chimarrão, atingindo seis residências;

ponte do rio Turvo interditada.

Protásio Alves

Inundação do rio da Prata e do rio Turvo, atingindo três residências;

três famílias foram retiradas das residências e nove pessoas estão desalojadas;

estradas do interior interrompidas com queda de barreiras;

a COMPDEC realiza o levantamento dos danos.

Carlos Barbosa

Interdição da estrada Santa Clara, devido ao aumento do nível do rio Paraguaçu;

a COMPDEC realiza o levantamento dos danos.

Panambi

Aproximadamente 20 residências atingidas por alagamentos, sendo que uma teve o muro derrubado;

Defesa Civil municipal realiza o levantamento.

Cruz Alta

Chuvas superiores a 250 mm nas últimas 48h elevaram o nível de um barramento (açude) localizado na área urbana do município, colocando em risco cerca de oito residências abaixo daquele ponto;

a COMPDEC e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e foi aberto um vertedor de emergência em uma das ombreiras. O local foi mapeado e os moradores, alertados. Secretarias municipais do Meio Ambiente e de Obras farão a verificação do local e a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC) segue monitorando e orientando a população.

Coqueiros do Sul

Atingida por tempestade local.

Cachoeira do Sul

Atingida por tempestade com raios. Uma pessoa desalojada.

Palmeira das Missões

Atingida por tempestade local.

Getúlio Vargas

Atingida por tempestade local com ocorrência de granizo.

Mato Castelhano

Atingida por tempestade local, com um óbito confirmado.

Erechim

Atingida por tempestade local.

Estação

Chuvas intensas reportadas.



Vacaria

Chuvas intensas reportadas.

Chapada

Chuvas intensas reportadas.



Montauri

Chuvas intensas reportadas.

Santo Antônio da Patrulha

Chuvas intensas reportadas.



Água Santa

Chuvas intensas reportadas.

Camargo

Enxurradas reportadas em vias da cidade.

São Domingos do Sul

Enxurradas reportadas em vias da cidade.

Sagrada Família

Atingida por tempestade local.

Paraí

Enxurradas reportadas em vias da cidade.

Jacuizinho

Inundações reportadas.

Lagoão

Inundações reportadas.

Santo Ângelo

Alagamentos reportados.

Boa Vista do Buricá

Atingida por tempestade local.

Sede Nova

25 residências com telhados atingidos pelo granizo.

Eugênio de Castro

Localidades de Rincão dos Carneiros, Novo Porto Alegre e Linha Santo Antônio tiveram pontilhões submersos.

Farroupilha

Um pedaço da ponte que vai de Farroupilha a Nova Roma caiu. Situação segue em avaliação.

Santo Cristo