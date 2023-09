Getúlio Vargas - Vencedores do Concurso da Capa do folder da Feira do Livro

Estudante Amanda Pereira é a vencedora





A Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, tem a honra de apresentar o desenho vencedor do concurso para a escolha da capa da Feira do Livro. Após criteriosa escolha, feita na última sexta-feira, 1º de setembro, seguindo o regramento previsto no edital do concurso, a Comissão Organizadora da XXIII Feira do Livro de Getúlio Vargas anuncia o resultado final do Concurso.

O desenho escolhido foi o da estudante Amanda Pereira, do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Zambrzycki.

Parabenizamos a estudante que teve seu trabalho eleito e,igualmente, a todos os candidatos (as) pelos belíssimos desenhos apresentados neste concurso.

Por fim, gostaríamos de comunicar que outros 09 desenhos foram selecionados para comporem a publicação do livro de frases e poemas do concurso do ano de 2022. Sendo assim, segue relação dos outros selecionados para publicação.