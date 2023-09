Governador reúne secretários para articular ações de apoio aos afetados pelas chuvas

O governador Eduardo Leite reuniu secretários na noite desta terça-feira (5/9), no Palácio Piratini, para tratar de ações emergenciais de apoio aos afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dois dias. Até agora, já foram registrados 21 mortos e mais de 3 mil desalojados em 67 municípios em razão dos eventos climáticos. Somente na cidade de Muçum foram 15 óbitos.





Leite e secretários discutiram situação e definiram estratégias para os próximos dias - Foto: Gustavo Mansur/Secom





Durante a tarde, Leite sobrevoou municípios do Vale do Taquari, um dos locais que mais sofreu com a enxurrada. O governador se deslocou em uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar que estava a caminho de Lajeado para atender a população. Ao desembarcar, Leite conversou com lideranças e moradores.

De volta a Porto Alegre, o governador articulou ações com secretários de Estado para mitigar os transtornos causados pelas chuvas e, principalmente, potencializar as buscas e os salvamentos e apoiar a população afetada. “O foco agora é salvar vidas. Há muitas pessoas ilhadas, aguardando sobre telhados. E o frio está aumentando. Todo o nosso esforço neste primeiro momento está em resgatar as pessoas e colocá-las em segurança”, disse.

"Todo o nosso esforço neste primeiro momento está em resgatar as pessoas”, afirmou o governador na coletiva de imprensa - Foto: Gustavo Mansur/Secom

Todos os transportes aéreos disponíveis estão trabalhando nos resgates. São duas aeronaves da Brigada Militar e um helicóptero da Polícia Civil, além do helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar – que permite voos noturnos e vai continuar operando ao longo da madrugada. Mais de 40 embarcações também estão sendo utilizadas para buscas e remoção de pessoas ilhadas em áreas alagadas.

Além dos esforços para garantir a integridade física das pessoas, a reunião tratou também das medidas paralelas de articulação para a reconstrução de estruturas como escolas, postos de saúde, estradas e pontes. As secretarias responsáveis estão fazendo o levantamento de todos os aparelhos públicos afetados, assim como dos locais com a infraestrutura viária comprometida. “O governo está se mobilizando desde já para trabalhar nesta reconstrução”, afirmou o governador.

A Secretaria da Saúde (SES) está monitorando a necessidade de transferência de pacientes de hospitais atingidos pela água e apoiando nos casos de equipamentos e insumos que tenham sido danificados. A SES também vai disponibilizar equipes de profissionais de saúde mental organizados em núcleos de acolhimento para atender as comunidades mais afetadas. Muçum, que sofreu grandes perdas humanas, deve ser priorizada nesse tipo de atendimento.

Assim como nos episódios anteriores de adversidades climáticas, também serão realizados os levantamentos das pessoas em situação de vulnerabilidade que tenham sido atingidas para disponibilizar apoio financeiro por meio do programa Volta por Cima.

Texto: Thamíris Mondin/Secom