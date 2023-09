Hora Cívica marcou a Semana da Pátria de Ipiranga do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 01/09, iniciando as comemorações da Semana da Pátria, foi realizada em Ipiranga do Sul a Hora Cívica. O evento que aconteceu na praça da Matriz e contou com a presença de autoridades municipais, entre elas o prefeito Marco Antonio Sana, vice-prefeito Fabiano Luiz Klein, secretário de Educação Dejair Pasa, demais secretários e servidores municipais, direções, professores e estudantes das escolas do município.





Conduziram o hasteamento dos pavilhões o prefeito Marco Antonio Sana e as diretoras Clari Comin, do Colégio Estadual Ipiranga, e Luciane Ambrozini, da Escola Municipal Dom João Becker. Na sequência os estudantes realizaram homenagens à pátria resgatando os valores do civismo.

Em seus pronunciamentos, o prefeito Sana e vice-prefeito Klein, destacaram as comemorações dos 201 anos da independência do Brasil, fato que marcou o início da trajetória como nação independente e a construção da nacionalidade “brasileira”. As lutas que se efetivaram no Brasil para torná-lo verdadeiramente independente. Também, fizeram um paralelo com os dias de hoje, onde é possível pensar no esforço de cada cidadão brasileiro, na defesa de seus direitos, de sua cidadania e que todos são responsáveis pela construção do país.

Para demonstrar o amor ao Brasil, a aluna Ana Luiza Dall’Agnol da Escola Municipal Dom João Becker prestou sua homenagem a Pátria, com a leitura do texto de reflexão sobre a Semana da Pátria, de autoria dos alunos e professores do 9º ano A. Também, o aluno Otávio Baruffi do 1º ano do Colégio Estadual Ipiranga apresentou o poema “Brasil em você”.

Neste ano, o tema Nacional das comemorações da pátria é o “Centenário de Falecimento de Rui Barbosa – O águia de Haia”. O tema Estadual é o “Centenário da Revolução de 1923”. Já o tema trabalhado em Ipiranga do Sul é “Projeto de vida e Sociedade”.