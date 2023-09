Hospital de Clínicas inaugura Unidade de Terapia Intensiva Select

A estrutura faz parte do serviço de atendimento premium privado do HCPF





Neste mês de setembro, uma nova unidade foi integrada ao HC Select – serviço de atendimento premium privado do Hospital de Clínicas. A instituição realizou na noite desta terça-feira (12) a solenidade de inauguração da Unidade de Terapia Intensiva Select, estrutura que conta com dez leitos para tratamento intensivo e dois leitos extras, aliando tecnologia, cuidado e conforto para pacientes adultos.

“Este espaço se torna um ambiente de acolhimento e cuidado graças a uma equipe preparada e que tem a missão de estar presente na vida das pessoas em seus momentos mais difíceis.” frisou o presidente do Hospital de Clínicas, Paulo Adil Ferenci, durante a solenidade de inauguração.

O conforto, segurança e humanização são os diferenciais da UTI Select, que dispõe de leitos individualizados, com janelas amplas que permitem a entrada de luz natural e reconhecimento facial para acesso à unidade.

“Unimos nossa experiência de 109 anos dedicados à assistência hospitalar à uma visão inovadora que nos coloca na vanguarda da saúde na região norte do Rio Grande do Sul. Quem necessita de atendimento médico encontra aqui a resolutividade e o conforto de outros grandes centros médicos do país.” completou Ferenci.

As demais unidades que fazem parte do HC Select entraram em funcionamento desde o início do ano e contemplam novas salas cirúrgicas, vinte e oito apartamentos, quatro suítes e cinco andares de garagem, oferecendo uma experiência personalizada, com quartos inteligentes, gastronomia exclusiva e a qualidade de atendimento de um hospital acreditado com excelência.

Além do acolhimento e conforto, equipamentos específicos e estrutura planejada considerando a complexidade do cuidado intensivo integram a UTI Select. O diretor técnico do HC destacou que esta é uma grande conquista institucional que se soma aos demais projetos.





“O HC se reestruturou com a revitalização as áreas pré-existentes, ampliou e criou serviços, ampliou sua área física para aproximadamente 60 mil m², renovou e ampliou enormemente seu parque tecnológico. Todos estes avanços foram permeados por gestão profissionalizada e por parcerias médicas estratégicas, que além da assistência, comprometeram-se com o ensino e a pesquisa. ” salientou Dr. Juarez Dal Vesco.

A reabilitação dos pacientes é programada de forma integral, considerando os aspectos técnicos e o acolhimento do paciente e da família. A monitorização dos sinais vitais do paciente pode ser acompanhada a todo momento no posto de enfermagem, o setor segue também o modelo de visita ampliada, permitindo o acompanhamento de um familiar por até 12 horas, fatores que otimizam a recuperação.

“Esta é uma UTI que tem os critérios que a gente encontra nas melhores UTIs do país, com uma tecnologia muito avançada, monitorização em todos os leitos e equipamentos modernos. Tudo o que a gente encontra nas melhores UTIs do país, encontraremos na nossa região também.” complementou a coordenadora médica da UTI Select, Dra. Marina Fabbris.