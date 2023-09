HSVP presente na Feitech

Evento com foco na inovação acontece até sábado em Passo Fundo





Iniciou hoje (14) e segue até sábado (16) a Feitech 2023, um espaço de debate criado para mobilizar os setores regionais, com foco em inovação, tecnologia, negócios e conteúdo. A iniciativa é da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo (Acisa) e conta com o apoio de parceiros importantes, entre eles, o Hospital São Vicente de Paulo, que vai realizar ações de divulgação de serviços e de promoção da saúde.

Além disso, quem visitar o estande do HSVP terá a oportunidade de estar em uma sala cirúrgica com o robô Versius, através do uso de um óculos de realidade virtual. A experiência imersiva será guiada por Carolina Brugnerotto, integrante do núcleo de implementação da CMR Surgical, empresa fabricante do equipamento. No último dia, haverá ainda uma atividade especial para o esclarecimento de dúvidas sobre robótica com a médica do hospital, Dra. Andréia Jacobo.

O Versius é a última plataforma cirúrgica a entrar em operação clínica no mundo. Desde abril, o Hospital São Vicente de Paulo utiliza o robô em cerca de 35 procedimentos de cinco áreas médicas. Neste período, mais de 50 cirurgias foram realizadas pela equipe de robótica da instituição, permitindo o uso de técnicas minimamente invasivas, redução de riscos de infecções e um pós-operatório mais rápido.





Horários: 9h às 18h30 (quinta), 9h às 19h45 (sexta) e das 9h30 às 16h (sábado)



Local: Gran Palazzo - Centro de Evento

Endereço: Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275 - Valinhos, Passo Fundo

Entrada: Gratuita





PROGRAMAÇÃO NO ESTANDE DO HSVP:



14/09

Manhã - Ação de conscientização sobre o câncer infantojuvenil e divulgação das campanhas do Centro Oncológico.

Tarde - Demonstração do funcionamento de uma cirurgia robótica, através da utilização de um óculos de realidade aumentada. Apoio da CMR Surgical, fabricante do robô Versius.

15/09

Manhã - Presença do mascote Hemozito para ação de sensibilização sobre a importância da doação de sangue. Apoio do Serviço de Hemoterapia do HSVP

Tarde - Feira de Saúde com exames gratuitos de glicose, cálculo de IMC e aferição da pressão arterial. Realização das equipes da Escola de Enfermagem e da Residência Multiprofissional. E demonstração do funcionamento de uma cirurgia robótica.

16/09

Esclarecimentos de dúvidas sobre procedimentos cirúrgicos realizados pelo robô Versius. Participação da médica e integrante do Comitê de Robótica do HSVP, Dra. Andréia Jacobo.