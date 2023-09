IFRS abre concursos públicos com 44 vagas para profissionais de diferentes formações

São 36 vagas para docentes e oito para técnicos administrativos em educação. As inscrições vão até 06 de outubro. Pedidos de isenção da taxa de inscrição podem ser feitos até 17 de setembro.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com inscrições abertas para dois concursos públicos de servidores. São 36 vagas para docentes e oito para técnicos administrativos em educação (profissionais de diferentes formações – com ensino superior ou técnico). Todas as informações e orientações estão disponíveis nos editais, no site da Fundatec:

As inscrições podem ser realizadas até 06 de outubro de 2023, no site da Fundatec. O valor da taxa vai de R$ 100,00 a R$ 200,00. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo nacional ou candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem pedir inscrição gratuita (isenção da taxa), no período de 13 a 17 de setembro de 2023, conforme as orientações dos editais.

Os detalhes das etapas da seleção devem ser consultados nos editais, como vagas e especificações dos cargos, inscrição, cronograma, detalhes da seleção, reservas de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência, conteúdos para a prova, entre outros.

SAIBA MAIS

Concurso para docentes

Terá três etapas: a) realização de prova teórico-objetiva – de caráter eliminatório e classificatório; b) prova de desempenho didático – eliminatória e classificatória; e c) prova de títulos – classificatória.

A remuneração dos cargos vai de R$ 4.875,18 a até R$ 10.481,64, conforme a titulação dos aprovados. O regime de trabalho será de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.

Confira as áreas com vagas* e os campi de atuação:

(*Algumas vagas são reservadas para pessoas com deficiência ou pessoas negras)

Administração: Veranópolis

Administração – Marketing Digital: Farroupilha

Artes: Vacaria

Biologia – Bioquímica, Toxicologia e Imunologia: Sertão

Informática – Programação, Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos: Ibirubá

Informática Geral: Sertão; Vacaria

Educação Física: Canoas; Farroupilha

Eletrotécnica: Ibirubá

Engenharia Elétrica: Rio Grande

Engenharia Mecânica: Ibirubá

Filosofia: Rolante

Física: Vacaria

Geografia: Sertão

Geomática/ Geoprocessamento: Rio Grande

História: Rolante

Letras – Português/ Inglês: Vacaria; Sertão; Veranópolis

Matemática: Rolante; Viamão; Erechim; Osório

Meio Ambiente: Bento Gonçalves

Música – Percussão: Porto Alegre

Música – Violão: Porto Alegre

Pedagogia: Farroupilha

Produção Audiovisual: Alvorada

Produção Cultural: Alvorada

Química: Ibirubá

Refrigeração e Climatização: Rio Grande

Turismo/Turismo, Hospitalidade e Lazer: Restinga

Acesse o edital com as informações completas do concurso para professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS

Concurso para técnicos administrativos

Terá etapa única, com a realização de uma prova teórico-objetiva para todos os cargos.

A remuneração inicial para os cargos de nível técnico é R$ 2.667,19 e para o nível superior é R$ 4.556,92. O valor pode ser acrescido em até 75%, conforme o nível de escolaridade formal dos candidatos.

Confira as áreas com vagas* e os campi de atuação:

(*Algumas vagas são reservadas para pessoas com deficiência ou pessoas negras)

Nível E – ensino superior completo

Bibliotecário – Documentalista: Ibirubá; Rolante; Rio Grande

Nível D – ensino médio técnico completo

Técnico de Laboratório – Biologia: Vacaria

Técnico de Laboratório – Edificações: Rio Grande

Técnico de Laboratório – Eletrônica: Canoas

Técnico de Laboratório – Eletrotécnica: Ibirubá

Técnico de Laboratório – Plásticos: Caxias do Sul

Acesse o edital com as informações completas do concurso para técnicos administrativos em educação

Datas importantes

Solicitação da isenção da taxa de inscrição: até 17 de setembro de 2023

Inscrições: até 06 de outubro de 2023

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário de inscrição: 09 de outubro de 2023

Publicação PRELIMINAR das inscrições homologadas: 13 de outubro de 2023

Publicação FINAL das inscrições homologadas: 20 de outubro de 2023

Divulgação da densidade de inscritos por cargo: 20 de outubro de 2023

Divulgação de data, hora e local das provas teórico-objetivas: 20 de outubro de 2023

Aplicação das provas teórico-objetivas: 29 de outubro de 2023(data provável)

O cronograma completo está como anexo nos editais.