Inicia na próxima quinta-feira, 14, o 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas

Com o recebimento da Chama Crioula será aberto, oficialmente, na noite da próxima quinta-feira, 14, o 12º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas. A solenidade vai contar com a presença de autoridades, tradicionalistas, imprensa e convidados. O evento se desenvolve até o dia 20 de setembro, com uma programação diversificada de shows com cantores nativistas, ação educativa por meio de Oficinas Campeiras, apresentações artísticas dos CTGs, programa de rádio, Missa Crioula e Desfile Farroupilha, no dia 20 de setembro, seguido da solenidade de encerramento. Durante toda a programação, os galpões estarão abertos para visitação. O Patrono da Semana Farroupilha de Getúlio Vargas é o tradicionalista Valdir Barbosa Granja e o tema dos Festejos Farroupilhas é o “Centenário da Revolução de 1923”.





Luiz Marenco é uma das atrações do Acampamento Farroupilha 2023 em Getúlio Vargas.





A Comissão Organizadora do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas é integrada pelo Executivo Municipal, por meio de todas as Secretarias Municipais, em parceria com Brigada Militar, ACCIAS, CDL e entidades acampadas.

Durante todas as noites do evento, os 13 galpões do Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas oferecerão jantares com comidas típicas da culinária gaúcha como arroz carreteiro, churrasco de gado, porco e ovelha, costelão, vaca atolada, porco inteiro assado na brasa, costela na moranga, galeto com massa e outras, além de lanches. Deve-se reservar ficha com os responsáveis pelos galpões.

O 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas conta com o patrocínio Diamante do Sicredi; Ouro, da Cooperativa Santa Clara; e Prata, do CFC Baranceli – Detran.

PROGRAMAÇÃO

14/09 – Quinta-feira

14h – Ação Educativa: Oficinas Campeiras

19h - Abertura Oficial do 13º Acampamento Farroupilha

Chegada da Chama Crioula

21h - Show Cesar Oliveira e Rogério Melo

22h30 – Show Cantar Galponeiro

15/09 – Sexta-feira

14h – Ação Educativa: Oficinas Campeiras

21h - Show com Cristiano Quevedo

23h - Grupo Bate Coxa

16/09 – Sábado

21h - Show com Luiz Marenco

23h - Fandango Serrano

17/09 – Domingo

15h - Baile para a melhor idade com Nelson Krasuski

18h - Missa Crioula

20h - Ronda Crioula a cargo da Rádio Sideral

18/09 – Segunda-feira

21h - Reis do Fandango

23h - Show com Os Mateadores

19/09 – Terça-feira

19h - Apresentações artísticas dos CTGs Getúlio Vargas e Tropilha Crioula

21h – Show com Walter Moraes

23h - Show com Vento Negro

20/09 – Quarta-feira

14h - Desfile farroupilha

16h30min - Encerramento com extinção da Chama Crioula