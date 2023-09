Ipiranga do Sul: 1º lugar na Amau e 7º do Estado no Imers

Na terça-feira, 05/09, o governo do Estado do RS divulgou os resultados da avaliação do Índice Municipal da Educação do RS (Imers). Na pontuação dos municípios, Ipiranga do Sul alcançou a 7ª posição geral no Estado e o 1° lugar na região da Amau.





A classificação na Educação interfere no cálculo do índice do ICM que retornará ao município no próximo ano, entre outros fatores que influenciam na nota.

Para o prefeito Marco Antonio Sana, a notícia do governo do Estado foi recebida com alegria e entusiasmo. “É o resultado de um trabalho em conjunto com apoio de todas as secretarias e funcionários públicos. Agradecemos a todos pela dedicação na obtenção destes resultados que considero excelente. Quem ganha com isso é a comunidade, são os nossos alunos”, comemorou o prefeito.

Em entrevista, o secretário de Educação do município, Dejair Pasa, disse que a conquista representa a união das famílias, dos alunos, professores e direção. “Sempre discutimos o aprimoramento das políticas públicas em educação, com gos gestores e com a comunidade escolar. Contamos uma equipe de trabalho qualificada e comprometida”, pontuou Pasa.

Para o assessor tributário que presta assessoria ao município, Paulo Sanches, o índice do Imers vai agregar mais recursos para Ipiranga do Sul. “Com a alteração do Fundeb, o presidente declarou que 10% do valor do ICMS deveriam ser baseados em dados da educação. O governador do Estado aplicou a lei e chegaremos aos 17% em 2029. Ainda não temos em valores quanto isso vai representar pois a previsão do índice do ICMS deve ser divulgada no início de novembro. O bom de tudo isso é que a educação está em ótimas mãos em num bom caminho”, declarou Sanches.

Como se chegam aos resultados do Imers

O índice é construído a partir da aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) nas redes municipais de ensino em 2022. Apresenta dados sobre o desempenho nos municípios com base na avaliação das habilidades em Português e Matemática dos alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. A taxa de aprovação dos estudantes em todos os anos também é levada em consideração.

O Imers foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG), com a Secretaria da Educação (Seduc) e o Gabinete do Governador.

Em um índice medido de 0 a 100, Ipiranga do Sul atingiu a nota 76.3272 (7° lugar) no RS, sendo que a média dos municípios no índice geral do Imers ficou em 57,19.