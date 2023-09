Irmãos Sartori se preparam para disputa da quinta etapa do Brasileiro de Rally

Após a vitória em Araucária, PR, a equipe erechinense vai a Rio Negrinho, SC, para participar da quinta etapa do Campeonato, que acontecerá neste final de semana





Os últimos ajustes para a disputa da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade já estão sendo realizados pela equipe dos irmãos Sartori. No próximo final de semana, a dupla vai a Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina, para a prova que acontecerá entre os dias 22 e 24.

Mesmo afastados da competição durante duas provas, Juliano e Rafael garantiram o primeiro lugar da categoria ao retornarem ao Campeonato na quarta etapa, em Araucária, PR. Eles estão em terceiro lugar na categoria Rally 2 (4x4), e vão disputar o Rally de Rio Negrinho em busca de pontos.

“Nossa estratégia para esta etapa do Campeonato será manter um ritmo de prova rápido e consistente. Estamos ansiosos por essa etapa, sempre foi uma etapa muito bem organizada, muito competitiva, pois tem sempre um grid muito qualificado e especiais com piso excelente”, destacou o piloto Juliano.

Neste ano, a competição ainda está indefinida na categoria Rally 2 e, para Rafael, embora o título pareça distante, é possível, e a equipe está disposta a encarar o desafio.

“Estamos muito felizes com nosso desempenho até aqui, o rally sempre é um aprendizado, mesmo com vários anos competindo. Procuramos sempre evoluir na pilotagem e navegação, essa é a essência do automobilismo como um todo”, completou o navegador.

A sexta-feira, dia 22, será reservada às atividades como reconhecimento das especiais e vistoria dos carros. À noite haverá a largada da primeira especial, em uma street stage no centro da cidade. A corrida seguirá no sábado, 23, e no domingo, 24.

Toda a programação do Rally será gratuita ao público. O mapa da prova pode ser acessado via redes sociais do evento ou dos sites brderally.com.br e rally br.com.br. O parque de assistência estará instalado junto ao Centro Cívico, centro de Rio Negrinho.

Esta ação integra o projeto ACE RS Rally Ano I, financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o apoio da Bitshop e COC - Centro do Câncer e patrocínio da Perfil Metais.