Jovem relata experiência para jovens do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural

A 3ª edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, promovido pela Emater/RS-Ascar, teve prosseguimento nesta terça e quarta-feira (05 e 06/09), com a realização do 4º módulo. Na quarta-feira, o jovem Jussiano Sarginheski, de 24 anos, de Barão de Cotegipe, foi convidado para relatar ao grupo de jovens cursistas, a experiência da família com a propriedade, que tem sua produção voltada para o cultivo de hortifrutigranjeiros. Jussiano contou como seus pais José e Claci, e seus dois irmãos Juliano e Joaquim, conduzem as atividades.





A família que inicialmente vendia a produção de casa em casa, posteriormente na feira do produtor de Erechim, hoje conta com uma agroindústria e com mercados garantidos em outros municípios e inclusive para um grande supermercado de Erechim e para distribuidoras.

Em uma área de 12,5 hectares, o carro chefe da produção por safra é o milho-verde (de 30 a 35 toneladas), e o aipim. (25 toneladas), seguidas das culturas de couve-flor, brócolis, repolho (35 mil plantas), tomate (oito toneladas) e cebola (25 a 30 toneladas). O jovem contou sobre pos avanços e investimentos realizados pela família na propriedade que conta com açudes, irrigação e como chegou a construção da agroindústria, bem como o apoio e incentivo que teve da Emater/RS-Ascar. Ele lembrou o início e a necessidade de aumentar a produção de acordo com a demanda até chegar na atual produção e atender uma grande demanda.

“No início é difícil, mas depois engrena e aí segue”, disse, ao lembrar da caminhada que iniciou com seu avô e segue com a sucessão familiar. “É preciso ter foco e garantir a produção para atender os mercados”, reafirmou.

Os jovens cursistas interagiram com perguntas sobre o manejo, divisão de renda, logística de comercialização. “O nosso carro chefe é o milho-verde e o aipim descascados”, contou.

Neste último módulo foram trabalhados temas como Culturas e fruticultura, Segurança Alimentar, Plantas Medicinais (visita no horto implantado no Centro de Treinamento de Agricultores de Erechim - Cetre) e apresentação dos projetos produtivos que deverão ser implantados nas propriedades.

O curso encerra no dia 6 de outubro com uma visita a propriedades no município de Sertão. A formatura acontecerá no dia 8 de novembro, na Cantina Trentin, em Erechim.

A capacitação é realizada em módulos, sendo ministrada por um grupo de extensionistas rurais e sociais. O curso tem como objetivo contribuir na construção de possibilidades de permanência dos jovens no meio rural para serem protagonistas e empreendedores do processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, reforçando perspectivas de sucessão rural. Os eixos temáticos trabalhados são: relações interpessoais, geracionais e familiares, sensibilização à gestão da propriedade rural e meio ambiente, inter-relacionados com segurança e soberania alimentar, bovinocultura de leite, recursos naturais, solo, água, fruticultura e secagem e armazenagem de grãos, entre outros temas.

A intenção é propiciar que jovens permaneçam nas propriedades com renda e qualidade de vida, sendo este um dos compromissos da Emater/RS-Ascar, vinculada à da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Foto Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim