Maior parque temático do vinho do mundo, Bewine Resort será construído em Garibaldi

Com proposta de potencializar o turismo de luxo na Serra Gaúcha, complexo está mantido no Vale dos Vinhedos com investimento de R$ 600 milhões do fundo norte-americano M10 USA









Despertar novos sentidos e oportunizar experiências únicas continua sendo o principal propósito do Bewine Resort, empreendimento que nasceu sendo referência no turismo de luxo no mundo. O complexo hoteleiro e temático do vinho será construído no Vale dos Vinhedos, no município de Garibaldi, na Serra Gaúcha, e está previsto para inaugurar no final de 2025. A apresentação do Bewine ocorreu na noite de terça-feira (12) para autoridades, convidados, investidores e imprensa, no Parque da Fenachamp, em Garibaldi.

O Bewine foi lançado internacionalmente em dezembro de 2021, com projeto previsto para ser implantado em Bento Gonçalves. Agora, com a aquisição do empreendimento pelo fundo de investimento norte-americano M10 USA, o novo local terá acesso pelo Km 221 da BR-470, em Garibaldi, área que também integra o chamado Vale dos Vinhedos. O projeto continua o mesmo: o maior parque temático de vinho do mundo ocupará 20 hectares com investimento de R$ 600 milhões. O VGV (Valor Geral de Vendas) previsto entre oito e 10 anos é superior a R$ 4 bilhões.

A novidade do Bewine Garibaldi, única adaptação do projeto original, é que não será multipropriedade e contemplará o Registry Collection, conceito sete estrelas da Wyndham, a maior empresa hoteleira do mundo. Serão 205 apartamentos para hospedagem com metragens que variam de 85m² e 155m².

O plano da M10 USA é construir a maior adega vertical, o maior jardim suspenso e a maior piscina com borda infinita do mundo. Além disso, o Bewine Garibaldi terá um parque temático, museu, Universidade do Vinho, mirante, grapetale, restaurante e Praça das Águas. O projeto continua uma referência global em experiências imersivas de entretenimento e hospedagem conectadas ao universo do vinho, sendo considerado o maior do mundo no segmento. Os números comprovam isso: a piscina com borda infinita terá 190 metros lineares; e a adega vertical contemplará 11 andares e capacidade para mais de 18 mil garrafas de vinho, com foco voltado à bebida nacional.

Foodmarket com praça de alimentação gourmet, restaurante exclusivo com vista panorâmica do Vale dos Vinhedos e rooftop suspenso também integram a estrutura do complexo minuciosamente pensado para o lazer da família. O Bewine Garibaldi é um empreendimento distinto, com design único, anexo ao parque temático. Todas as unidades de hospedagem terão varanda privativa. Bar, Espaço Fogo, spa, centro de convenções, área fitness, espaço para crianças e adolescentes e quadra poliesportiva poderão ser usufruídos pelos hóspedes. Além disso, o hotel foi projetado para interagir com o relevo, de forma que seja integrado com a paisagem vitícola do Vale.

O mundo do vinho é infinito

O parque foi idealizado para aumentar exponencialmente a circulação de turistas na Serra Gaúcha que são apaixonados por vinhos e que priorizam momentos exclusivos. O maior jardim suspenso do mundo percorrerá os quase 2 quilômetros de extensão do complexo. Além disso, uma praça com atividades e espaço para shows são atrativos do empreendimento que terá uma área com dança das águas, ao estilo do hotel Bellagio, em Las Vegas (EUA).

A proposta do Bewine Garibaldi é totalmente diferenciada. A estrutura foi propositalmente pensada para ser hi-tech e interativa. Por meio da tecnologia, será possível proporcionar aos hóspedes uma volta ao mundo quando o assunto for vinho por meio de experiências sensoriais. Um museu interativo fará com que o público se sinta como se estivesse caminhando por uma colina na Toscana, sentindo a brisa do Pacífico na costa do Chile ou o calor da Califórnia no Napa Valley – despertando sentidos.

Na Universidade do Vinho, que contará com um anfiteatro, serão ministrados cursos e palestras, com imersões em microrregiões vitivinícolas do mundo, sendo concedidos certificados por meio de parcerias com entidades representativas do setor. O complexo tem previsão de ser concluído no final de 2025.

Sobre o M10 USA

O M10 USA é um fundo de investimento imobiliário regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC – EUA). O grupo tem como objetivo proporcionar retorno financeiro por meio da valorização dos aportes dos investidores e projeções de rentabilidade com projetos imobiliários, incluindo a construção de empreendimentos e outlets com lojas de marcas renomadas. O mais recente teve a pedra fundamental lançada no dia 5 de setembro, na turística Canela, na Região das Hortênsias (RS). O M10 Outlet Canela terá investimento de R$ 400 milhões.

Garibaldi | RS, 12 de setembro de 2023.