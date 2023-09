Mateada Solidária e extinção da Chama Crioula encerram o 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas

Evento confirmou ser um dos melhores e maiores eventos do Estado

Durante sete dias, da 14 a 20 de setembro, mais de 20 mil pessoas de Getúlio Vargas, de municípios vizinhoes e até pessoas de outros estados viveram intensamente a cultura gaúcha, transmitindo conhecimentos e disseminando o amor por este chão. Ser gaúcho é um modo de vida. Por isso, o 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas desenvolveu uma intensa programação com grandes shows nativistas que levaram um grande público até o local do AF 2023. Ente eles: Cesar Oliveira e Rogério Melo, Grupo Cantar Galponeiro, Cristiano Quevedo, Grupo Bate Coxa, Luiz Marenco, Fandango Serrano, Os Reis do Fandango, Os Mateadores, Walter Moraes e Grupo Vento Negro. Todos os shows foram gratuitos.











Encerramento do Acamamento Farroupilha

Farroupilha





O Acampamento de Getúlio Vargas conta com financiamento do Pró Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e Fundo de Apoio à Cultura (FA).

Pronunciamento do Prefeito Soligo.





O evento também contou com belíssimas e emocionantes apresentações artísticas CTG Getúlio Vargas e CTG Tropilha Crioula. O tema dos festejos farroupilhas de 2023 foi o Centenário da Revolução de 1923.

Com sua missão de educar para a cultura gaúcha e transmitindo conhecimentos, ao longo de todo evento centenas de crianças oriundas de escolas públicas e privadas participaram de oficinas sobre a cultura gaúcha.

Extinção da Chama Crioula.





A Comissão Organizadora do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas é integrada pelo Executivo Municipal, por meio de todas as Secretarias Municipais, em parceria com Brigada Militar, ACCIAS, CDL e entidades acampadas.

MATEADA SOLIDÁRIA

Um dos pontos altos do 13º Acampamento Farroupilhan de Getúlio Vargas foi a Mateada Solidárias realizada na tarde deste dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, com grande participação da população. As famílias vieram em peso com suas cadeiras, pipoca, lanches. A erva-mate foi cedida gentilmente pela Verde Mate e a água no Galpão da Gaúcho. Um lindo cenário e um espetáculo incomparável.

Mateada Solidária.





Durante o evento, centenas de quilos de alimentos, produtos de higiene e limpeza, materiais escolares, brinquedos, roupas e calçados foram doados para serem levados à população atingida pelas enchentes do Vale do Taquari. Uma grande demonstração de solidariedade que será levada ainda hoje para aquela região. A quantidade exata dos alimentos e produtos ainda está sendo contabilizados, mas já se sabe que é grande o volume.

Por isso, a Comissão Organizadora, assim como o Administração Municipal, agradece a todos que colaboraram com esta importante ação de amor ao próximo. Neste dia 20, também teve a Cavalgada Solidária, com os cavalarianos passando pela cidade.

Doações recebidas para atender os desabrigados do Vale do Taquari embaladas para o envio.





A Mateada ainda contou com animação do Grupo Fandango Serrano, que contou com patrocínio de Mabel Bernardon e apresentação da Banda Municipal de Getúlio Vargas, em uma belíssima apresentação e executando, ao final da solenidade, o Hino Rio-Grandense.

A solenidade de encerramento foi marcada com a extinção da Chama Crioula pelo Patrono Valdir Barbosa Granja e pronunciamento das autoridades.

O Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas foi, neste ano, o maior acampamento do norte do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Estado.





PATROCINADORES E APOIADORES

O AF 2023 contou com os seguintes patrocinadores:

Patrocinador Diamante: Sicredi Sul Minas

Patrocinador Ouro: Cooperativa Santa Clara

Patrocinador Prata: CFC Baranceli

Patrocinadores Bronze: Box Sul Embalagens, Supermercado Ideal, Consultório Odontológico Umberto Guidi, UNIDEAU, IDESC, Colégio de Educação Básica Santa Clara, Coocatrans – Transportadora, Armazém de Regalos, Chapeação do Ademir, Noskoski Indústria de Confecções, Franklin espetos e grelhas, CTG Tropilha Crioula, CTG Getúlio Vargas, Açougue do Arruda, Stara Polotech, Flipwash Botique e lavagem automotiva, Tieppo Automóveis, Construmil Materiais de Construção, Enerbras instalações elétricas, Cresol, Lions Club e ARC-54. E apoiadores: 19ª Região Tradicionalista e Ervateira Verde Mate.