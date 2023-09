Municípios da região se unem pra debater futuro da Cultura

Evento promovido pelo CODIC-AMAU, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte aconteceu nesta terça-feira (12)





O Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul – Associação dos Municípios do Alto Uruguai (CODIC-AMAU), com apoio da Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, realizou nesta terça-feira (12), a I Conferência Intermunicipal de Cultura.

Com o tema “Democracia e Direito à Cultura – Um debate Intermunicipal”, o evento teve a participação de 75 pessoas dos municípios de Aratiba, Sertão, Severiano de Almeida, São Valentim, Getúlio Vargas, Estação, Benjamin Constant do Sul, Erval Grande, Gaurama, Entre Rios do Sul, Erebango, Três Arroios, Barão de Cotegipe, Centenário, Marcelino Ramos, Charrua, Mariano Moro e Erechim. Na solenidade de abertura, estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Erechim, vereador Sérgio Alves Bento e a secretária de Cultura e Esporte, Carla Talgatti, que também é presidente do CODIC- AMAU e representou o prefeito de Erechim, Paulo Polis.

Durante os trabalhos, participaram o coordenador do Sistema Estadual de Cultura, Rubem Francisco de Oliveira que falou sobre a transversalidade do trabalho da Secretaria de Cultura do Estado e a consolidação do Sistema Estadual de Cultura. Rubem ressaltou a importância da proximidade dos três entes federativos, também salientou que a cultura é uma atividade orgânica, com visão apurada, lembrando que também está na organização da Conferência Estadual, mas que veio até Erechim pela importância do tema cultura.

Além dele, também participou a coordenadora dos Editais da Diretoria de Fomento da SEDAC, Adriane Vieira da Silva Minervino, que lembrou que os 90 milhões da Lei Paulo Gustavo para investimentos nesse momento de reconstrução a cultura. Ela também se colocou a disposição para esclarecimentos e dúvidas dos editais e falou um pouco de cada edital que está aberto em nível estadual.

A presidente do CODIC- AMAU e secretária de Cultura e Esporte de Erechim, Carla Talgatti, destacou que o Governo Polis e Flávio em Erechim é um incentivador da área cultural, estando honrando em contribuir e sediar a conferência intermunicipal. “O setor cultural é muito importante para o desenvolvimento econômico dos municípios, bem como o desenvolvimento humano. Nesse momento, é muito importante a organização do sistema de cultura e adesão ao sistema Estadual e Federal”, destacou a presidente.

Ao fim da Conferência Intermunicipal de Cultura, foram elaboradas as propostas de nível municipal e estadual que serão apresentadas na Conferência Estadual nos dias 28 e 29 de novembro em Porto Alegre, além de escolhidos os delegados a conferência foi uma troca de experiências entre os municípios, elencando dificuldades e demandas da área cultural.

TEXTO E FOTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO