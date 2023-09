Neste Dia do Gaúcho participe da Mateada Solidária do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas

Traga sua doação para os atingidos pela enchente do Vale do Taquari:

material de higiene e alimentos não perecíveis





Nesta quarta-feira, 20, Dia do Gaúcho, a partir das 14h, tem Mateada Solidária no 13º Acamamento Farroupilha de Getúlio Vargas, que irá arrecadar material de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis que serão doados para os atingidos pela enchente do Vale do Taquari. Neste dia, também será realizada a Cavalgada Solidária, com os cavalarianos saindo da Prefeitura às 15h. Eles passarão pelos bairros da cidade.

Por isso a partir das 14h, no Acampamento Farroupilha, traga sua cuia e sua bomba. A erva-mate e a água-quente é por nossa conta. A animação da tarde estará por conta do Grupo Fandango Serrano. Traga também material de higiene e limpeza ou alimentos não perecíveis que serão encaminhados para a população desabrigada do Vale do Taquari.

Queremos levar a solidariedade do povo de Getúlio Vargas aos nossos irmãos do Vale do Taquari

Às 17h, convidamos a todos para acompanharem o encerramento do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas, com a extinção da chama crioula, pelo Patrono Valdir Barbosa Granja.

Seja solidário, traga a sua doação. Durante todos os dias do Acampamento, você também pode entregar a sua contribuição nos galpões das entidades.