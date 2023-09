Novo presidente do Progressistas gaúcho, Covatti Filho vai focar na modernização do partido

Presidente se comprometeu a envolver diretórios municipais com meritocracia e estabelecer metas de filiação





Foto - Filipe Lederhos/Divulgação.





O deputado federal Covatti Filho tomou posse como presidente do Progressistas gaúcho nesta segunda-feira (18) prometendo modernizar o partido. Após ter sido transferida em razão das fortes enchentes que atingiram o estado, a cerimônia trouxe sobriedade e um discurso focado na modernização do Progressistas, um “novo modelo” que Covatti pretende implementar: plural, democrático e firme na defesa dos valores progressistas, mas olhando para o futuro.

O deputado federal reforçou que a presidência será conduzida com unidade e de forma compartilhada. Envolver os diretórios municipais e movimentos partidários com meritocracia, estabelecendo metas de filiação, com a ampliação dos cadastros partidários, promoção de eventos de formação política, capacitação eleitoral e, principalmente, aumentar e qualificar o uso da tecnologia e modernização da sede, foram pontos destacados pelo novo presidente progressista como compromissos da sua gestão. “Sem esquecer de onde viemos e mantendo a nossa raiz, precisamos atualizar a nossa atuação para os tempos em que vivemos, olhando para o que virá”, reforçou.

A preparação para as eleições municipais de 2024 está entre as prioridades, segundo Covatti Filho — ao lado da valorização da identidade partidária para que o Progressistas amplie e confirme o seu espaço de destaque no cenário político do Rio Grande do Sul. Covatti também disse que vai agir para combater o assédio “de partidos na nova direita” aos filiados progressistas.

Em seu discurso de despedida, Celso Bernardi afirmou que “Covatti Filho é o presidente de todos os Progressistas” e que o deputado está assumindo a presidência do partido em “um dos momentos mais difíceis do Rio Grande do Sul”, referindo-se à questão das enchentes que assolam o estado. “É um desafio que ninguém enfrentou e que você assumirá, ao lado dos nossos prefeitos". Bernardi também salientou que agora, mais do que nunca, é preciso entender e reforçar quais são os valores dos Progressistas. “Somos um partido de direita, conservador, que defende a família, a propriedade privada e o empreendedorismo”, finalizou.