Obras da EGR exigem atenção nas rodovias do Estado

Equipes atuarão em 20 frentes de trabalho em diversos trechos nesta semana





A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está empenhada em melhorar a infraestrutura viária do Rio Grande do Sul, executando obras em nove estradas nesta semana, exigindo a máxima atenção dos usuários.

Entre segunda-feira (18/9) e sexta-feira (22/9), as equipes atuarão em 20 frentes de trabalho, incluindo a construção do viaduto em Gramado e de rotatórias em Lajeado; implantação de sinalização viária na Serra e execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos nas demais regiões.

Durante o período de obras, é crucial que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações e as orientações das equipes. A presença de trabalhadores e maquinários na pista podem ocasionar redução de velocidade, trechos em meia-pista e tráfego intercalado.

A EGR ressalta que a programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis. Por isso, é importante que os motorista mantenham a atenção e estejam preparados para eventuais alterações nas estradas e no tráfego de veículos.

Região Metropolitana (Sinos, Paranhana e Litoral)

As equipes realizam reparos localizados na ERS-239, do km 56 ao km 64, entre Taquara e Rolante. Além disso, serão executados serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-239, do km 18 ao km 35, entre Novo Hamburgo e Araricá. Também haverá trabalho de conservação na ERS-474, do km zero ao km 25, em Santo Antônio da Patrulha, e na ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

Vale do Taquari

As obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453 e na construção da segunda rótula, no km 29, , em Lajeado. Além disso, as equipes executam reparos localizados na RSC-453, do km 25 ao km 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na região, haverá serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do km 92 ao km 126, entre Muçum e Guaporé; na ERS-130, do km 80 ao km 92, entre Arroio do Meio e Encantado; na RSC-453, do km 15 ao km 29, entre Mato Leitão e Lajeado; e na RSC-453, do km 37 ao km 50, em Estrela.

Serra Gaúcha e Hortênsias

As equipes executam serviços nas alças de acesso ao viaduto, localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado. Haverá implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos na ERS-115, do km 31 ao km 39, e na ERS-235, do km 22,5 ao km 25,5, também em Gramado, além da ERS-235, do km 2 ao km 4, em Nova Petrópolis. Estão programadas roçadas e limpeza de margens na ERS-129, do km 92 ao km 126, entre Muçum e Guaporé, e na ERS-235, do km zero ao km 38, entre Nova Petrópolis e Canela.

Norte e Produção

As equipes executam a conservação rotineira por meio da realização de roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos na ERS-135, do km 50 ao km 78, entre Getúlio Vargas e Erechim.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, os grupos de trabalho estão mobilizados para garantir a execução de obras estruturantes em diferentes trechos viários. “Semanalmente, elaboramos um cronograma de serviços que atendem aos critérios e necessidades de cada região. Por isso, reforçamos o nosso pedido para que os usuários dirijam com atenção redobrada nos segmentos em que as equipes técnicas estarão trabalhando”, frisou.

Frentes de trabalho, trechos e municípios

Construção do viaduto de Gramado

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

Execução de serviços no entorno do viaduto.

Construção de rotatórias em lajeado:

RSC-453, no km 27, em Lajeado.

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Manutenção no pavimento e reparos localizados:

ERS-239, do km 56 ao 64, entre Taquara e Rolante.

RSC-453, do km 25 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

Sinalização:

ERS-115, instalação de tachões e pintura no km 31 ao 39, em Gramado.

ERS-235, instalação de tachões e pintura no km dois ao quatro, em Nova Petrópolis.

ERS-235, instalação de tachões e pintura no km 22,5 ao 25,5, em Gramado.

Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do km 92 ao 126, entre Muçum e Guaporé.

ERS-130, do km 80 ao 92, entre Arroio do Meio e Encantado.

RSC-453, do km 15 ao 29, entre Mato Leitão e Lajeado.

RSC-453, do km 37 ao 50, em Estrela.

ERS-239, do km 18 ao 35, entre Novo Hamburgo e Araricá.

ERS-235, do km zero ao 38, entre Nova Petrópolis e Canela.

ERS-474, do km zero ao 25, em Santo Antônio da Patrulha.

ERS-040, do km 50 ao 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

ERS-135, do km 50 ao 78, entre Getúlio Vargas e Erechim.

Tapa-buracos: