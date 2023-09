Oficinas destacam a história e a música no primeiro dia da Semana Farroupilha em Paulo Bento

Começou na manhã desta sexta-feira, 15, a programação da Semana Farroupilha de Paulo Bento. Até a próxima terça-feira, dia 19, diversas atrações estarão a disposição da população do município e da região.

O primeiro dia de atividades começou com oficinas que retrataram a história, a cultura e a música do Rio Grande do Sul, evidenciando a importância da Semana Farroupilha.

O prefeito, Gabriel Jevinski e o vice, Vandeir Kalinovski marcaram presença nas oficinas que contaram com a participação dos estudantes das escolas do município, pela manhã e tarde. “É um momento especial e de conhecimento. Levar a cultura do nosso estado às crianças, para que no futuro possam perpetuar tudo isso”, frisou o prefeito.

As crianças puderam acompanhar e se encantar com um gaitaço, que teve a participação de Gaiteiro do Paraná e Paulo Merísio. Além disso conheceram mais sobre a cultura, a lida do campo e puderam até andar a cavalo, sendo guiadas por um cavaleiro.

Após, as crianças puderam degustar comidas típicas do Estado como o tradicional costelão e churrasco.

A programação da Semana Farroupilha de Paulo Bento segue com shows na noite deste sábado, dia 16 e no domingo, dia 17. Todas os shows acontecem no Salão Paroquial e tem acesso gratuito ao público.

A Semana Farroupilha de Paulo Bento é organizada pela Administração Municipal com apoio da Câmara de Vereadores e financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do RS, Pró-Cultura.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA DE PAULO BENTO

Sábado – dia 16/09

20h – Show com Walter Moraes

22h – Show com Os Vacarianos

Domingo – dia 17/09

17h – Show com Compasso Fandangueiro

20h – Show com Família Ortaça

Terça-feira – dia 19/09

9h às 16h – atividades com a Escola do Chimarrão

14h – Gaitaço e apresentações de talentos locais

20h – Show com Wolmir Dutra e Grupo Criado em Galpão

22h – Show com Compasso Gaudério