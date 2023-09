Jornada Acadêmica de Medicina da URI começa nesta terça-feira

A Jornada prevê, ainda, a realização da 4ª Interligas Med URI; o 4º Salão Científico; e a 4ª Mostra Fotográfica Virtual “Medicina e Arte”

Com a entrega do Prêmio Bastão de Asclépio, um símbolo relacionado com a astrologia e a cura de doentes, começa nesta terça-feira, 26, às 19h, no Salão de Atos, a 6ª Jornada Acadêmica do Curso de Medicina da URI. A Jornada prevê, ainda, a realização da 4ª Interligas Med URI; o 4º Salão Científico; e a 4ª Mostra Fotográfica Virtual “Medicina e Arte”.

Na mesma noite, acontece a palestra e roda de conversa sobre telemedicina e a relação médico/paciente, com a presença dos médicos Wilson Zatt e Mariusca Rachevski. Na sequência, na sala 3.16, acontece o Salão Científico.

Outras temáticas estarão sendo apresentadas durante a semana, sob a responsabilidades das Ligas Acadêmicas, de acordo com os assuntos: ressuscitação cardiopulmonar; manejo clínico de concussão cerebral na prática esportiva; manejo do aborto espontâneo e provocado; ventilação mecânica; infecções cutâneas; punção venosa e cateterização arterial; inovações no tratamento para obesidade; uso de canabidiol no tratamento de doenças; metástases ósseas; a problemática dos cigarros eletrônicos na adolescência; manejo dos cuidados paliativos na atenção básica; descomplicando a prática de suturas; quimioterapia intraperitoneal hepertérmica no tratamento do câncer; cirurgia robótica; manejo do paciente grave; e ultrassom point of care: inovação e benefícios.