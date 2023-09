Palestra orienta produtores sobre imposto de renda na atividade rural em Erval Grande

Imposto de Renda - Atividade Rural foi o tema da palestra ministrada pelo extensionista rural da Emater/RS-Ascar, da Unidade de Cooperativismo de Erechim, Jonathan Munaretto Imlau, visando instruir o produtor para que ele não seja penalizado. A palestra foi realizada na tarde de sexta-feira (08/09) integrando a programação da 14ª Festa da Primavera, em Erval Grande, que aconteceu na sexta-feira, sábado e domingo, em um espaço da feira, e teve a participação de 60 produtores do município.





O extensionista repassou orientações sobre requisitos para fazer a declaração do imposto de renda, dentre eles a documentação, faixas de enquadramento, prazo, rendimentos, base de cálculos, bem como as penalidades para quem não cumprir com as obrigações. Também expôs quem está obrigado a declarar e quem pode ser isento do tributo, com ênfase para o produtor rural.

Imlau exemplificou através de tabelas com alíquotas para o enquadramento, na qual o contribuinte pode fazer os cálculos. Também expôs a diferença em arrendamento e contrato de parceria. Segundo ele, a Receita Federal não entende o arrendamento como renda agrícola, ao contrário do contrato de parceria, e chamou atenção para a importância do planejamento tributário. Outro fator destacado foi a possibilidade de o contribuinte fazer uma destinação direta para o município de 3% do valor devido a fim de ajudar uma instituição assistencial do município, além de sanar dúvidas dos produtores.

O evento foi aberto pelo vice-prefeito de Erval Grande, Valdecir Wiecynski, pelo gerente regional da Emater/RS-Ascar em Erechim, Gilberto Tonello e pelo extensionista do Escritório Municipal, Ivonir Biesek.

A Emater/RS-Ascar também participou da Festa da Primavera com um estande e na colaboração da organização da feira. O vice-prefeito agradeceu a parceria da Emater/RS-Ascar e cumprimentou toda equipe pelo esforço e dedicação com o evento. “Esta soma engrandece a nossa feira”, disse, ao cumprimentar os produtores presentes e os colaboradores da feira. Tonello parabenizou os produtores e extensionistas, agradecendo a parceria com a Prefeitura.

Fotos Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar