Prefeitos da AMAU debatem a concessão da ERS 135 com o governo do RS

Adequações do projeto deverão ser feitos, em função da possibilidade do asfaltamento da Transbrasiliana





Reunião on-line realizada nesta segunda-feira, 25, com o Secretário Estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capelutti e o Diretor de Concessões e PPPs do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Rafael da Cunha Ramos (membro do Conselho de Administração da Empresa Gaúcha de Rodovias), com prefeitos da AMAU, discutiu a concessão da ERS 135, o projeto e sugestões para o futuro da rodovia tão importante para a região.

Participaram da reunião o presidente da AMAU e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda; prefeito de Erechim, Paulo Polis, representado pelo secretário de Obras Públicas, Mário Rossi; prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo; prefeito de Erebango, Valmor Tomelero; prefeito de Estação, Geverson Zimmermann; prefeito de Quatro Irmãos, Giovan Poganski; e também o presidente da Associação, Comercial, Cultural, Industrial de Erechim, Darlan Dalla Roza.

O presidente da AMAU, Marcelo Arruda, abriu a reunião falando sobre a inclusão da Transbrasiliana (BR 153 que liga Erechim à Passo Fundo), no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, e se esse anúncio pode afetar ou não, a concessão para a duplicação da ERS 135.

O Secretário Estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capelutti, deixou claro que a região precisa continuar mobilizada pelas duas obras, e o que pode e deve acontecer é um reestudo sobre o trecho da concessão, já que irá funcionar no sistema free flow que é um modelo de ‘passagem livre’, onde a cobrança do valor do pedágio é feita de forma instantânea usando uma tecnologia de emissão e recepção de sinais na rodovia. Assim, antenas são instaladas no local para realizar a cobrança automática do pedágio, apenas por km rodado dos veículos, dando fluidez ao trânsito.

O Diretor de Concessões e PPPs do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Rafael da Cunha Ramos, falou aos prefeitos que será necessário recalibrar o projeto da ERS 135, com essa nova variável da Transbrasiliana.

O presidente da ACCIE, Darlan Dalla Roza, tocou num ponto sensível, e pediu celeridade do governo do RS, sobre a falta de segurança na ERS 135, que registra muitos acidentes e com mortes, e também que a rodovia tem horários em que para, tamanho o fluxo de veículos, o que mostra seu esgotamento e que precisa obras de forma urgente e não é possível esperar mais.

O prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, afirmou que toda a economia do município passa pela ERS 135, como entrada ou saída. Para ele, a obra é fundamental para toda a região, já que é a principal ligação com o RS e o resto do país.

O secretário de Obras Públicas de Erechim, Mário Rossi, representando o prefeito Paulo Polis, reforçou que as duas rodovias (ERS 135 e Transbrasiliana), são de extrema importância. Afirmou que o corredor do desenvolvimento na ERS 135 tem 25 empresas instaladas e mais 15 na Transbrasiliana.

O prefeito de Erebango, Valor Tomelero, solicitou ao Estado, agilidade no trevo que dá acesso ao município, via ERS 135.

O prefeito de Quatro Irmãos, Gilvan Poganski, relatou a importância da Transbrasiliana para seu município, para escoar produção, mas também a ligação que pode ser feita para ligar com a ERS 135.

O prefeito de Estação, Geverson Zimmermann, que também é vice-presidente da AMAU, disse que é necessário acelerar o processo de concessão, nem que para isso se estude maneiras de instalar terceiras vias em locais críticos, além de reestudo das que já foram colocadas e apresentam problemas de segurança.

O presidente da AMAU, Marcelo Arruda, no encerramento da reunião, reforçou que a região precisa das duas obras e que os municípios ficarão mobilizados, e atentos ao andamento das duas demandas: “o desenvolvimento do Alto Uruguai, e crescimento dos municípios passa, impreterivelmente por essas duas rodovias. E estamos vigilantes, para que ambas aconteçam”, finaliza.