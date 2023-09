PREFEITOS DA AMAU PARTICIPAM DE SIMPÓSIO SOBRE A FERROESTE EM CHAPECÓ

Objetivo é ampliar os modais logísticos brasileiros, com olhar integrador e desenvolvimentista sobre o futuro que se quer

Prefeitos da AMAU, presentes no evento





Investimentos em ferrovias são necessários para assegurar o futuro da economia na região sul, e para manter a competitividade internacional do grande parque agroindustrial dos três estados. Essa é uma das conclusões do Simpósio da Integração Logística do Sul, realizado nesta terça-feira, 12, em Chapecó.

O evento ocorreu paralelamente à Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne (Mercoagro), realizada pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC) e que ocorre no Parque de Exposições Tancredo até sexta-feira (15).

A AMAU participou do Simpósio, com um número expressivo de prefeitos: Marcelo Arruda, presidente e prefeito de Barra do Rio Azul; Maurício Soligo, prefeito de Getúlio Vargas; Vannei Mafissoni, prefeito de Marcelino Ramos; Geverson Zimmermann, prefeito de Estação; Edson Luiz Rossatto, prefeito de Sertão; Giovan Poganski, prefeito de Quatro Irmãos e Nilton Valentini, prefeito de Benjamin Constant do Sul.

Os debates iniciaram com apresentação sobre o tema “O Agronegócio e a Estrutura Logística de Grãos”, com o diretor executivo da Associação Catarinense de Avicultura (ACAV) e do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de Santa Catarina (Sindicarne), Jorge Luiz de Lima, e com o diretor de Commodities e Logística da ABPA e diretor de Commodities e Logística da Seara Alimentos, Arene Trevisan.

O coordenador do Plano Estadual Ferroviário do Governo do Paraná, Luiz Henrique Fagundes, apresentou o projeto logístico sul da Nova Ferroeste A iniciativa tem por objetivo reduzir o Custo Brasil em cerca de 30%, otimizando a logística e trazendo mais eficiência para toda a cadeia produtiva.

O assessor de Logística da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul, Lucio Lagemann, explanou sobre “A Ampliação da Conexão Ferroviária pelo Mato Grosso do Sul”.

O governo catarinense tem interesse em viabilizar projetos ferroviários com o objetivo de amenizar os gargalos logísticos do Estado. Segundo o secretário estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, em Santa Catarina estão em execução importantes projetos ferroviários.

As entidades que integram o Movimento Pró-Ferrovias patrocinaram o estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental para demonstrar as condições da construção de um ramal da Nova Ferroeste de Cascavel (PR) a Chapecó (SC).

Ao término do Simpósio, foi entregue aos representantes dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina a Carta Movimento Pró-Ferrovias, solicitando o apoio e o compromisso de auxiliar na viabilização do projeto, bem como estimular e fomentar todas as conexões possíveis através de ferrovias que impactem essas regiões.

O documento explica que “ampliar os modais logísticos brasileiros, com olhar integrador e desenvolvimentista sobre o futuro que se quer, é o propósito de um grupo de entidades catarinenses denominado Pró-Ferrovias, que propõe um transporte ferroviário integrado, com o objetivo de garantir e viabilizar a continuidade de uma das maiores cadeias produtivas do Brasil – o agronegócio, entre outros setores ameaçados pela falta de competitividade com outros mercados”.

O prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, um dos entusiastas com o retorno das ferrovias, e que participou do encontro afirma que: “A Ferroeste pretende ligar o Mato grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. No Paraná o estudo de viabilidade foi concluído e a obra está sendo licitada no trecho até Cascavel. Em Santa Catarina o estudo de viabilidade está concluído e caminhará para o processo licitatório. No Rio Grande do Sul está se contratando o estudo de viabilidade. Esta obra é de suma importância pois facilitará o transporte de produtos e insumos agrícolas. Baixando em muito o custo do transporte. Mais uma vez, nossa entidade, a AMAU, é convidada para participar deste projeto de desenvolvimento devido ao reconhecimento ao trabalho que está sendo feito em prol da região”, relata Soligo.

Para o presidente da AMAU e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, “precisamos avançar neste tema para reduzir o custo de transporte e produção da proteína animal que irá reverter em resultados e desenvolvimento do Agro”.

Em Chapecó, Arruda se encontrou com o presidente da Aurora Coop, Neivor Canton e o presidente da Alfa, Romeo Bet: “nessa conversa reforçamos a importância das cooperativas, em especial a integração da proteína animal, que vem alavancando o desenvolvimento do Alto Uruguai”.

FONTE: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA AMAU

Crédito fotos: Divulgação