Erebango - Munícipes apoiam o Programa Nota Fiscal Gaúcha

Na sexta-feira (1), a Prefeitura de Erebango, por meio das secretarias de Administração e Educação, promoveu uma atividade especial voltada à sensibilização da comunidade em relação ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG).









O denominado Feirão, que duraria o dia todo, precisou ser interrompido em razão da mudança climática. Contudo, mesmo somente pela manhã, o número de pessoas que passou pela Praça Gregório Kruker para conversar com a equipe de servidores, foi expressivo. "Muitos munícipes demonstraram interesse em fazer o cadastro no programa e também esclareceram dúvidas sobre os sorteios locais e a campanha 'Comprar em Erebango é Legal'. Vale ressaltar que agora, com a adesão no NFG, é preciso inserir o CPF ao fazer as compras", destaca a secretária Adriele Jevinski.

Para a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Lerene W. Klaesener, em primeiro lugar, solicitar a nota fiscal no momento da compra, é um direito do cidadão e, do mesmo modo, é fundamental a participação no programa do Estado, sendo que o recurso da arrecadação local pode ser revertido em áreas essenciais do município. "Nesse sentido, a feira visa fortalecer a compreensão e o envolvimento com o programa que gera muitos benefícios", salienta ao mencionar que, além de concorrer a prêmios, os participantes podem obter descontos no pagamento do IPVA.

Conforme a secretária de Educação, o Feirão da Nota Fiscal Gaúcha foi um momento de parada para conscientizar sobre como é possível contribuir com o município e ainda concorrer a prêmios. "Reforçamos a importância da colaboração de todos, pontuamos as vantagens e como fazer o cadastro no programa", comenta.

Recentemente o município também realizou 80 cadastros na área indígena e uma nova ação deve ser realizada em breve para envolver ainda mais a população.