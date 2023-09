Região se mobiliza para auxiliar atingidos pelas enchentes

Prefeitos e primeiras-damas da região da Amau estão mobilizados para auxiliar os atingidos pelas enchentes no Estado do Rio Grande do Sul. A ação é realizada em parceria com a Defesa Civil de Erechim que estará recebendo os donativos dos municípios e, posteriormente, encaminhará para as localidades afetadas através da Brigada Militar.

Em Ipiranga do Sul, o prefeito Marco Antonio Sana, juntamente com o Gabinete da Primeira-dama e o Cras do município estão mobilizando a comunidade para auxiliar com as doações. As entregas podem ser feitas junto ao Cras, sendo a necessidade maior de roupas, cobertores, roupas de cama, alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal.