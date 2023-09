RS contabiliza 27 mortes e governador visita áreas atingidas acompanhado de ministros e secretários

O Rio Grande do Sul já registra 27 mortes em decorrência dos temporais que atingiram o Estado nos últimos dias. Mais seis mortes foram confirmadas na manhã desta quarta-feira (6/9), na cidade de Roca Sales, na Região dos Vales, somando-se às 21 computadas até então. Nesta manhã, o governador Eduardo Leite se dirigiu novamente às áreas atingidas.

Leite encontrou a comitiva federal no Aeroporto de Caxias do Sul, de onde seguiram para o Vale do Taquari, região mais atingida - Foto: Gustavo Mansur/Secom





Leite está acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Também se juntarão à comitiva o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e secretários de Estado.

Para chegar a Lajeado, Leite deslocou-se em um avião da Brigada Militar até o Aeroporto Regional de Caxias do Sul. De lá, partiu com os dois ministros para Lajeado, em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O coronel Luciano Boeira embarcou em outra aeronave.

Após o pouso, Leite visitará abrigos que acolhem vítimas das enchentes e terá reuniões com prefeitos de municípios atingidos e autoridades da Defesa Civil.

Uma coletiva de imprensa deve acontecer por volta das 11h30, no auditório da Universidade do Vale do Taquari (Univates), localizada na avenida Avelino Talini, 171, no bairro Universitário, em Lajeado. Em razão de dificuldades de deslocamento e de comunicação, pode haver algum atraso. A coletiva deverá ser transmitida pelo perfil do governo do Estado no Instagram.

Leite tem repassado informações oficiais por meio de seu perfil na rede social X, antigo Twitter. Em uma de suas falas, lamentou o registro de mais mortes. “Recebi, há pouco, a confirmação de mais 6 mortes, no município de Roca Sales, no Vale do Taquari. Lamentamos cada vida perdida e estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por nossas equipes”, afirmou.

O governo do Estado concentra seus trabalhos nas ações de salvamento e resgate. As operações estão empregando seis helicópteros da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, além dos que pertencem à Polícia Rodoviária Federal, à Força Aérea Brasileira e à Marinha do Brasil. O Estado está articulando com as Forças Armadas a cedência de mais aeronaves.

A Defesa Civil segue monitorando continuamente a situação das bacias hidrográficas do Estado. Além do Vale do Taquari, requer atenção o Vale do Rio Pardo.

Números

Até as 10h30 desta quarta-feira (6/9), a Defesa Civil estadual contabiliza 70 municípios afetados. Além das 27 mortes, há 3.084 pessoas desalojadas e 2.299 desabrigadas. Estima-se em 52.157 o total de pessoas afetadas.

Os dados são atualizados em tempo real e mudam a todo instante. Do total de mortes confirmadas, 15 ocorreram em Muçum, seis em Roca Sales, duas em Ibiraiaras, uma em Mato Castelhano, uma em Passo Fundo, uma em Estrela e uma em Lajeado. Os dados podem ser conferidos no dashboard alimentado pelo órgão estadual.

Situação de emergência

A decretação de Situação de Emergência é o primeiro passo dado pelos municípios que necessitam de apoio dos governos estaduais e federal para a solicitação de ajuda humanitária e de recursos financeiros para as ações de resposta, restabelecimento e reconstrução. Deve ser incluída no sistema S2iD (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres) para que seja encaminhada ao governo estadual, juntamente com outros documentos. O Estado, então, procede a análise e processamento da homologação estadual e encaminha à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para o reconhecimento federal.

Até o momento dois municípios decretaram e incluíram no sistema seus decretos: Santa Tereza e Nova Roma do Sul.

Texto: Juliana Dias/Secom