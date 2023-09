Seletivo da UFFS oferta vagas para indígenas

São 96 vagas em cursos de graduação dos campi Erechim, Cerro Largo, Chapecó, Laranjeiras do Sul e Realeza





(21/09/23) Estudantes indígenas interessados em cursar uma graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) terão de 10 de outubro a 30 de novembro para se inscrever no processo seletivo do Programa de Acesso e Permanência de Povos Indígenas (PIN). Serão ofertadas 96 vagas em cursos dos campi Cerro Largo, Chapecó, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza, para ingresso no primeiro semestre de 2024.

Durante o período em que as inscrições estiverem abertas, os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição eletrônico, que estará disponível em

. Além de informar os dados pessoais, será preciso escolher uma opção de curso, anexar cópia do histórico escolar do Ensino Médio e justificar o porquê da escolha do curso pretendido e da escolha pela UFFS.

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas. A primeira será a análise do histórico escolar, que consistirá no cálculo da média geral das notas e terá peso 4. A segunda etapa será uma entrevista por videoconferência, que terá peso 6 e consistirá na interação, face a face, em língua portuguesa, entre o candidato e a banca examinadora. As entrevistas devem ocorrer entre os dias 5 e 9 de fevereiro de 2024.

A previsão é que o resultado final do seletivo seja divulgado no dia 23 de fevereiro de 2024. Todos os detalhes a respeito da seleção são encontrados no edital, disponível em

. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail

.

Agronomia – bacharelado – integral – 2 vagas

Arquitetura e Urbanismo – bacharelado – integral – 2 vagas

Ciências Biológicas – bacharelado – integral – 2 vagas

Ciências Sociais – licenciatura – noturno – 2 vagas

Engenharia Ambiental e Sanitária – bacharelado – integral – 2 vagas

Filosofia – licenciatura – noturno – 2 vagas

Geografia – licenciatura – noturno – 2 vagas

Geografia – bacharelado – noturno – 2 vagas

História – licenciatura – noturno – 2 vagas

Pedagogia – licenciatura – noturno – 2 vagas

Em

é possível conferir as vagas ofertadas em todos os campi da instituição.

Assessoria de Comunicação (Ascom)