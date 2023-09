Sesc abre nova temporada de reservas para os hotéis de Torres e Gramado

Interessados em se hospedar nos hotéis do Sesc em Torres e em Gramado podem começar a se preparar. Para a cidade da Serra Gaúcha, as reservas para o período de dezembro de 2023 a novembro de 2024 já estão abertas. Já para o município do Litoral Norte, elas abrem a partir do dia 03 de outubro. No entanto, para passar o Natal, o Ano Novo ou o Carnaval em Torres as reservas são sorteadas. Interessados podem se inscrever entre os dias 21 de setembro e 05 de outubro. Os cadastros são feitos no site www.sesc-rs.com.br/ temporadadeferias/proxima- temporada.

Reconhecido com o Prêmio Travellers’ Choice 2023, do portal Tripadvisor, o Hotel do Sesc Gramado conta com piscina térmica, espaço fitness, sauna, sala de estar com lareira, recreação, cadeira de massagem, biblioteca e é pet friendly. As instalações são oportunidade de usufruir, com conforto, da região que é famosa pelo Natal Luz e pontos turísticos como a Rua Torta, o Parque da Caracol e muitos outros.

Já no Litoral, o Hotel Sesc Torres tem, como um dos principais atrativos, a pensão completa, que inclui café da manhã, almoço e jantar aos hóspedes. O local é equipado com piscinas internas e externas, quadra poliesportiva, saunas, academia, sala de leitura e também é pet friendly. Várias atividades de recreação são oferecidas ao longo do Verão. Na cidade, estão algumas das mais belas praias do Estado, como a Praia da Guarita e a Praia Grande.

No site da Temporada de Férias podem ser conferidos todos os detalhes sobre as acomodações do Sesc/RS. Usuários do Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços têm condições de pagamento facilitadas, com opção de parcelamento em até 1+14 vezes sem juros no boleto bancário ou até 24 vezes no cartão de crédito, com parcela mínima de R$40. Na página, também podem ser consultadas outras opções de hospedagem no Estado e fora dele com convênio com o Sesc/RS.



Reservas para Natal, Ano Novo e Carnaval serão sorteadas no Hotel Sesc Torres

No Hotel Sesc Torres, as reservas para os períodos especiais de Natal, Ano Novo e Carnaval são realizadas mediante pré-cadastro e sorteio. As vagas são exclusivas a usuários do Cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços de qualquer parte do País. Nesta próxima temporada, estão disponíveis os períodos de 20 a 27 de dezembro de 2023, 24 a 29 de dezembro de 2023, 27 de dezembro de 2023 a 03 de janeiro de 2024, 31 de dezembro de 2023 a 05 de janeiro de 2024, 07 a 14 de fevereiro de 2024, 09 a 11 de fevereiro de 2024, e 11 a 16 de fevereiro de 2024.

Os interessados podem se inscrever no portal www.sesc-rs.com.br/ temporadadeferias/proxima- temporada entre as 15h do dia 21 de setembro e as 23h59 do dia 05 de outubro. O sorteio será realizado no dia 10 de outubro, às 10h, por sistema informatizado. A relação dos contemplados será divulgada no site e nas unidades do Sesc/RS na mesma data, a partir das 15h, e aqueles que forem do Estado terão entre os dias 11 e 21 de outubro para efetuarem a aquisição da hospedagem. Já clientes de outros estados serão contatados diretamente pelo hotel para que formalizem a reserva. As vagas sorteadas que não tiverem sido adquiridas no prazo serão disponibilizadas ao público em geral a partir do dia 23 de outubro. O regulamento completo pode ser acessado no site da Temporada de Férias.

Temporada de Férias - Hotéis do Sesc Torres e Gramado

Período de hospedagem: Dezembro de 2023 a novembro de 2024

Endereços:

Hotel Sesc Torres - Rua Plínio Kroeff, 465)

Hotel Sesc Gramado - Av. das Hortênsias, 4150)

Mais informações:

Em qualquer Unidade do Sesc/RS

Sorteio para Natal, Ano Novo e Carnaval - Hotel Sesc Torres

Períodos disponíveis:

- Natal: de 20 a 27/12/2023 (7 diárias) e de 24 a 29/12/2023 (05 diárias);

- Ano Novo: de 27/12/2023 a 03/01/2024 (7 diárias) e de 31/12/2023 a 05/01/2024 (5 diárias);

- Carnaval: de 07 a 14/02/2024 (7 diárias), 09 a 11/02/2024 (2 diárias), e de 11 a 16/02/2024 (05 diárias).

Público-alvo: Usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços de qualquer parte do País

Data de inscrições: 21/09 a 05/10

Onde: Pelo site www.sesc-rs.com.br/ temporadadeferias/proxima- temporada/

Data do sorteio e divulgação dos selecionados: 10/10

Período para confirmação de reservas: 11/10 a 21/10

Abertura de venda para os períodos especiais (sobra do sorteio): 23/10

Vendas para outros períodos até novembro de 2024 - Hotel Sesc Torres

Data: A partir de 03/10

Onde: Diretamente no Hotel ou em qualquer Unidade Sesc/RS

Vendas para dezembro de 2023 a novembro de 2024 - Hotel Sesc Gramado

Data: Já abertas

Onde: Diretamente no Hotel ou em qualquer Unidade Sesc/RS