Sesc Erechim promove atividades especiais para incentivar a prática de atividades físicas

Ação inclui aulões abertos de pilates e funcional como parte da campanha Semana Move





Iniciando no domingo, 24 de setembro, e ao longo da semana, o Sesc Erechim promoverá uma série de atividades especiais, gratuitas, para incentivar a prática de esportes e atividades físicas para a comunidade. A iniciativa integra a Semana Move, uma campanha latino-americana em prol de hábitos mais saudáveis que envolve instituições públicas e privadas de vários países, liderada pelo Isca - International Sports and Culture Association e, no Brasil, coordenada pelo Departamento Regional do Sesc São Paulo.

Em Erechim, estão previstas uma caminhada, aulões abertos de funcional e pilates, além de atividades de divulgação sobre a importância dos exercícios físicos para a saúde que serão coordenadas pela equipe de profissionais da Academia do Sesc no município. A agenda completa pode ser conferida abaixo. Outras informações estão disponíveis pelo telefone/WhatsApp (54) 98407-0288.

Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Oportunizar mais acesso à cultura, ao esporte, à saúde, ao lazer, à assistência e à educação é a prioridade dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac no Estado. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.





Semana Move – Sesc Erechim





Programação:

24/09 (domingo) - 07h - Caminhada com saída do Restaurante Peixe Frito Calgarotto

(RS-211, S/n - Gramado, Paulo Bento - RS). Inscrições prévias pelo WhatsApp (54) 98407-0288

26/09 (terça-feira) – 09h às 16h - Abordagem na Esquina Democrática para divulgação e demonstração de serviços da Academia do Sesc

28/09 (quinta-feira) - 18h30 - Aulão aberto de funcional na Praça Júlio de Castilhos

29/09 (sexta-feira) – ao longo do dia - Visita a clínicas médicas para divulgação e apresentação dos serviços da Academia do Sesc

30/09 (sábado) - 08h30 - Aulão aberto de pilates e alongamento na Academia do Sesc. Inscrições prévias pelo WhatsApp (54) 98407-0288