Sicredi faz avaliação positiva da participação na 46ª Expointer

A instituição financeira cooperativa atendeu as demandas dos associados durante a feira





O Sicredi encerrou a participação na 46ª Expointer, realizada entre os dias 26 de agosto e 04 de setembro em Esteio (RS), com uma avaliação positiva. Durante os nove dias de uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, centenas de associados de diferentes partes do Rio Grande do Sul e outros estados, visitaram os espaços do Sicredi no Parque de Exposições Assis Brasil. No total, cerca de 70 colaboradores da instituição atenderam as demandas dos associados. “Foram nove dias de feira, em que foi possível, mais uma vez, estreitar laços com o associado que busca na feira tecnologia, inovação, ideias e soluções financeiras para seus negócios”, destaca o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Na edição deste ano, foram mais de 740 itens financiados durante a feira, um número 50% maior em comparação com a edição passada. Em volume, foram mais de R$ 200 milhões, o que representa 60% a mais do total registrado pelo Sicredi na Expointer 2022.

Mesmo com o crescimento de negócios na feira, Port destaca que o foco do Sicredi está em atender as demandas de crédito rural dos associados no ano todo. Neste sentido, no Rio Grande do Sul, a instituição já liberou, só nos dois primeiros meses do Plano Safra 2023/2024, mais de R$ 5,6 bilhões, o que equivale a cerca de 30% do total liberado no ciclo anterior. Com relação ao número de operações, levantamento parcial do Sicredi aponta um número superior a 60 mil. Do volume total liberado no estado, 15% foram destinados à CPR. Em nível nacional, o Sicredi disponibilizou mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais para o Plano Safra atual. O valor representa aumento de 16% em relação ao ciclo anterior.