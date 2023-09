SUTRAF-AU alerta agricultores sobre cobranças indevidas a aposentados e pensionistas da Agricultura Familiar

O Sindicato Unificado dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Alto Uruguai - SUTRAF-AU, tem recebido nos últimos dias inúmeras queixas de aposentados ou pensionistas da agricultura que tiveram desconto sindical nas suas aposentadorias ou pensões. Numa análise prévia, esses descontos vão para confederações que não tem nada a ver com Agricultura Familiar. Na maioria dos casos, os valores estão sendo creditados para a CBPA - Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura.





Segundo o coordenador do SUTRAF-AU, Alcemir Bagnara, o SUTRAF-AU não tem nenhuma relação com essas cobranças e orienta aos agricultores e agricultoras familiares que estão sendo cobrados, que passem em uma das nossas sedes municipais para que sejam suspensas e bloqueadas essas cobranças, bem como repasse de outras informações. “O SUTRAF-AU não emite nenhuma cobrança que não tenha autorização do beneficiário. Nas atuais cobranças, nós desconhecemos se foram feitos contatos com os lesados, se houve ou não autorização para cobrança”. Ainda complementa, "em hipótese nenhuma os agricultores devem repassar dados através de ligação por telefone e por WhatsApp”, disse.

O coordenador lembra do compromisso que o Sindicato tem com a agricultura familiar, na defesa e fortalecimento desta categoria. “Estamos analisando a possibilidade de entrar com uma ação coletiva contra as cobranças. Prezamos pela transferência que temos na relação com nossos associados. Conclamamos, mais uma vez, para que se dirijam a uma das sedes municipais para buscar mais informações”, finalizou Bagnara.





Assessoria de Comunicação

SUTRAF- AU