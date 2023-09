Festejos farroupilhas iniciam dia 14 e se desenvolvem até 20 de setembro

Patrono do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas



Já está tudo pronto para a abertura do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas. A cerimônia acontece na próxima quinta-feira, 14, com o recebimento da Chama Crioula. A solenidade vai contar com a presença de autoridades, tradicionalistas, imprensa e convidados. O evento conta com financiamento do Pró Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e Fundo de Apoio à Cultura (FA).

O Acampamento Farroupilha se desenvolve até o dia 20 de setembro, com uma programação diversificada de shows com cantores nativistas, ação educativa por meio de Oficinas Campeiras, apresentações artísticas dos CTGs, programa de rádio, Missa Crioula e Desfile Farroupilha, no dia 20 de setembro, seguido da solenidade de encerramento.

Durante toda a programação, os galpões estarão abertos para visitação. O Patrono da Semana Farroupilha de Getúlio Vargas é o tradicionalista Valdir Barbosa Granja e o tema dos Festejos Farroupilhas é o “Centenário da Revolução de 1923”.

A Comissão Organizadora do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas é integrada pelo Executivo Municipal, por meio de todas as Secretarias Municipais, em parceria com Brigada Militar, ACCIAS, CDL e entidades acampadas.

Durante todas as noites do evento, os galpões do Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas oferecerão jantares com comidas típicas da culinária gaúcha como arroz carreteiro, churrasco de gado, porco e ovelha, costelão, vaca atolada, porco inteiro assado na brasa, costela na moranga, galeto com massa e outras, além de lanches. Deve-se reservar ficha com os responsáveis pelos galpões.

Uma ampla área de estacionamento estará à disposição dos tradicionalistas.

PATROCINADORES E APOIADORES

O AF 2023 conta com os seguintes patrocinadores:

Patrocinador Diamante: Sicredi Sul Minas

Patrocinador Ouro: Cooperativa Santa Clara

Patrocinador Prata: CFC Baranceli

Patrocinadores Bronze: Box Sul Embalagens, Supermercado Ideal, Consultório Odontológico Umberto Guidi, UNIDEAU, IDESC, Colégio de Educação Básica Santa Clara, Coocatrans – Transportadora, Armazém de Regalos, Chapeação do Ademir, Noskoski Indústria de Confecções, Franklin espetos e grelhas, CTG Tropilha Crioula, CTG Getúlio Vargas, Açougue do Arruda, Stara Polotech, Flipwash Botique e lavagem automotiva, Tieppo Automóveis, Construmil Materiais de Construção, Enerbras instalações elétricas, Cresol, Lions Club e ARC-54. E apoiadores: 19ª Região Tradicionalista e Ervateira Verde Mate.

QUEM É O PATRONO

Valdir Barbosa Granja nasceu em 08 de janeiro de 1948, natural de Sertão-RS, filho de José Barbosa Granja e Laura Labres Granja, residentes à época em Butiá Grande, na fazenda do sinhozinho Borges, o qual foi também seu padrinho.

No ano de 1962, mudou-se para Getúlio Vargas, onde deu início aos estudos no Colégio Padre Manoel da Nóbrega, local este onde teve sua iniciação com o tradicionalismo, uma vez que participava do grupo de danças daquele educandário. Este grupo foi o precursor do atual DTG Laços da Amizade.

Em evento de apresentação do grupo de danças, em frente ao bar do Bico Fino, onde também ocorria o programa radiofônico tradicionalista “Oh de Casa”, seu padrinho lhe presenteou com um poncho, declarando que “este menino seguiria firme nas tradições do Rio Grande”, fato que emocionou seu pai, Sr. José, passando então a incentivar o tradicionalismo, inclusive doando quatro pinheiros para a construção do atual CTG Tropilha Crioula de Getúlio Vargas.

Mais tarde, mudou-se para a comunidade de Santo Alberto, Lajeado Pavão, onde cresceu e conheceu Marinez Mecca, com quem casou-se em 24 de abril de abril de 1970. Tiveram dois filhos: Ricardo e Angelita, que, por sua vez, lhe deram quatro netas. Marinez, como boa parceira, sempre lhe acompanhou no tradicionalismo.

No ano de 1972, de volta a cidade de Getúlio Vargas, ingressou no serviço público estadual, na Inspetoria Veterinária, onde permaneceu por 52 anos, exercendo as funções de: guarda sanitário, vacinador e auxiliar de serviços rurais.

Com significativa participação em grupos de cavalgada, foi um dos primeiros membros da Cavalgada da Integração, que acompanha ativamente há 30 anos. Teve participação no Grupo da Cavalgada do Mercosul, grupo com o qual, em outubro de 1998, realizou a Cavalgada para Laguna-SC, onde colocaram a placa no monumento de Anita Garibaldi.

Seguiu sempre colaborando com o movimento tradicionalista, com apoio na criação dos CTGs Tropilha Crioula, CTG Getúlio Vargas, Tropilha da Serra de Estação, Tropeiro Velho de Floriano Peixoto e Herança dos Tauras de Ipiranga do Sul, participando de eventos, programas radiofônicos e principalmente, dedicando-se ao verso de improviso em trovas.

PROGRAMAÇÃO

14/09 – Quinta-feira

14h – Ação Educativa: Oficinas Campeiras

19h - Abertura Oficial do 13º Acampamento Farroupilha

Chegada da Chama Crioula

21h - Show Cesar Oliveira e Rogério Melo

22h30 – Show Cantar Galponeiro

15/09 – Sexta-feira

14h – Ação Educativa: Oficinas Campeiras

21h - Show com Cristiano Quevedo

23h - Grupo Bate Coxa

16/09 – Sábado

21h - Show com Luiz Marenco

23h - Fandango Serrano

17/09 – Domingo

15h - Baile para a melhor idade com Nelson Krasuski

18h - Missa Crioula

20h - Ronda Crioula a cargo da Rádio Sideral

18/09 – Segunda-feira

21h - Reis do Fandango

23h - Show com Os Mateadores

19/09 – Terça-feira

19h - Apresentações artísticas dos CTGs Getúlio Vargas e Tropilha Crioula

21h – Show com Walter Moraes

23h - Show com Vento Negro

20/09 – Quarta-feira

14h - Desfile farroupilha

16h30min - Encerramento com extinção da Chama Crioula