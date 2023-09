UFFS publica edital de mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental

Está publicado o edital do processo seletivo de aluno regular para os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim, para ingresso no primeiro semestre de 2024. As inscrições ocorrem de 2 a 30 de outubro.





São ofertadas até 24 vagas para o curso de mestrado e 10 vagas para o doutorado, distribuídas entre as duas linhas de pesquisa do Programa: Sustentabilidade dos Agroecossistemas e Conservação dos Recursos Naturais.

O processo seletivo constará de três etapas, na seguinte ordem:

1ª etapa: Pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório, peso 40%;

2ª etapa: Defesa do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório, peso 30%;

3ª etapa: Análise do Curriculum Vitae, de caráter classificatório, peso 30%.

As inscrições para o processo seletivo ocorrem de 2 a 30 de outubro, de forma on-line, exclusivamente pelo e-mail

. Os candidatos deverão preencher e assinar o formulário de inscrição e anexar a documentação que consta no edital.

Todos os detalhes (incluindo o edital), estão disponíveis em

.

Este é o primeiro processo seletivo para o curso de doutorado do PPGCTA. O mestrado foi criado em 2014, tendo, até o momento, mais de 100 dissertações defendidas. Em 2022, o conceito do Programa subiu de 3 para 4, o que possibilitou a demanda pela criação do doutorado, aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em junho deste ano.

O PPGCTA tem por objetivo geral a formação de profissionais capazes de compreender o efeito das atividades humanas nos diversos ambientes e contribuir no estabelecimento de estratégias, métodos e tecnologias, visando à sustentabilidade dos agroecossistemas, aliada à manutenção das funções sistêmicas dos ambientes naturais.

O Programa tem como área de concentração Produção Sustentável e Conservação Ambiental. As linhas de pesquisa são duas: Sustentabilidade dos Agroecossistemas e Conservação dos Recursos Naturais. O corpo docente é formado por 14 professores que desenvolvem parcerias com várias instituições; atuam como membros de corpo editorial e revisores de periódicos científicos; participam como membros de sociedades representativas em cada área; além de colaborarem com regularidade na organização de eventos. O corpo discente possui a oportunidade de, além de aulas dialogadas e expositivas, realizar pesquisas experimentais em 18 laboratórios da UFFS.

Outro destaque é o Simpósio de Ciência e Tecnologia Ambiental, promovido anualmente pelo Programa. Neste ano a 10ª edição ocorrerá entre 8 e 10 de novembro, em formato híbrido. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas em

.