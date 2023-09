Unimed Erechim promove 1º encontro do Programa Tele Baby

Evento contou com palestra e oficinas multidisciplinares









O Centro de Atenção Integral à Saúde Unimed Erechim, promoveu por meio do serviço de Medicina Preventiva, o primeiro encontro do Programa Tele Baby. A proposta do evento foi orientar os pais sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil.





A noite contou com a palestra “Brincar: a importância do movimento no desenvolvimento da criança”, ministrada pelo médico e diretor de Educação da Unimed Erechim, Cezar Augusto Detoni.





Segundo o diretor, o Programa proporciona diversos benefícios tanto para os pais, quanto para o bebê. “Buscamos trabalhar com a atenção centrada no paciente e para isso atuamos precocemente por meio de atividades que incentivem a qualidade de vida. O Programa Tele Baby é uma extensão do Programa Atenção Integral à Saúde da Gestante, desta forma conseguimos cuidar e acompanhar a mãe e o bebê durante e após a gestação”, destaca.





O Programa Tele Baby realiza o acompanhamento do desenvolvimento do bebê após o nascimento e busca orientar os familiares sobre os cuidados preventivos com a saúde da criança.





Para os pais da pequena Ester, Alessandra Luize Nardi Pizzatto Dallegrave e Cleber Pizzato Dallegrave, o encontro promoveu a aquisição e troca de conhecimentos relacionados a saúde e cuidado com o bebê. “Este evento foi muito importante para nós, principalmente por sermos pais de primeira viagem. Viemos do Programa Atenção Integral à Saúde da Gestante e através dessa extensão conseguimos adquirir ainda mais conhecimento sobre diversos temas de cuidado com nossa filha”, explicam.





Durante o encontro foram realizadas oficinas com nutricionista (reforço dos principais cuidados com o aleitamento materno, técnicas de introdução alimentar e alimentação lúdica), psicóloga e educador físico (realizaram uma trilha sensorial, explicação dos marcos no desenvolvimento e brincadeiras infantis), fisioterapeuta (orientação sobre higiene brônquica, infecções respiratórias, postura e desenvolvimento psicomotor) e enfermeira (explicação sobre a importância do controle da carteira de vacinação e higiene correta das mão).





O evento contou com o apoio da Clínica de Fisioterapia Unimed e foi realizado no Centro de Qualidade de Vida Unimed.