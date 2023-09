Unimed Erechim promove ciclo de palestras para gestantes

Encontros semanais e gratuitos visam um pré-natal com orientações e suporte de especialistas

















O Centro de Atenção Integral à Saúde Unimed Erechim, promove por meio do serviço de Medicina Preventiva, o Programa Atenção Integral à Saúde da Gestante. Com ciclos de palestras anuais, o programa visa o cuidado integral da gestante e do bebê.

O próximo ciclo iniciará na segunda-feira, dia 18 de setembro, com o tema o “Impacto do cuidado adequado do bebê: da vida uterina aos primeiros anos” e será ministrado pelo médico e diretor de Educação da Unimed Erechim, Cezar Augusto Detoni.

O encontro acontecerá às 19h no anfiteatro Dr. Sérgio Benito Maccagnini, no Centro de Qualidade de Vida Unimed, localizado na Avenida Sete de Setembro, 2001.

O programa também conta com a parceria do Gabinete da Primeira-Dama de Erechim, que por meio do Programa Acolher da Prefeitura Municipal, realiza a entrega de kits com enxovais para as gestantes.

Saiba mais sobre o Programa

O Programa Atenção Integral à Saúde da Gestante (AISG), foi criado em 2017 e visa fornecer informações para gestantes, tentantes, pais e futuros pais, afim de incentivar escolhas conscientes.

O Programa oferece avaliações e acompanhamentos com uma equipe multiprofissional da do serviço de Medicina Preventiva (enfermeira, nutricionista, educador físico e psicóloga), abordagens teórico/práticas atreladas ao cuidado com a gestante e o bebê, exercícios físicos orientados, palestras educativas, acompanhamento de exames clínicos, laboratoriais e de imagem.

Para participar é preciso entrar em contato pelo telefone (54) 3520.6128 ou WhatsApp (54) 9.9263.0678.

Confira o cronograma de palestras

18/08 (19h) – Impacto do cuidado adequado do bebê: da vida uterina aos primeiros anos

25/09 (19h) – Pré-natal seguro e tipos de partos

02/10 (19h) – Primeiros socorros

09/10 (19h) – Desenvolvimento saudável na gestação: aspectos nutricionais e benefícios do exercício físico

16/10 (19h) – Perinatal e cuidados com o recém-nascido

23/10 (19h) – Saúde mental materna

30/10 (19h) – Aleitamento materno e fatores psicoafetivos