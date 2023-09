Unimed Erechim promove segundo encontro beneficiários

Evento teve objetivo de realizar o alerta sobre a obesidade e reforçar o cuidado com uma alimentação saudável





Manter uma alimentação equilibrada é fundamental, principalmente com a rotina corrida do dia a dia. Visando este cuidado com a saúde alimentar, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Unimed Erechim, promoveu no dia 04 de setembro, por meio do serviço de Medicina Preventiva, o segundo encontro com beneficiários do grupo operacional do serviço.





A noite contou com a palestra “Escolhas saudáveis – Os detalhes fazem a diferença”, ministrada pelo médico do Programa de Atenção Integral à Saúde, Felipe Gewehr Leães, e o nutricionista do serviço de Medicina Preventiva, Vitor Perondi Guiotto.





Conforme Felipe, o principal objetivo do encontro foi realizar uma introdução na conscientização do que é obesidade e a importância da mudança do estilo de vida. “Uma equipe multiprofissional consegue trabalhar a capacidade do beneficiário de mudar o seu controle alimentar, melhorar o perfil da atividade física e fazer o controle das outras doenças associadas que acabam vindo junto com a obesidade e o sobrepeso. Ao mostrarmos imagens com as diferenças da densidade calórica, eles acabam percebendo a diferença dos pequenos detalhes do dia a dia na alimentação”, explica o médico.





De acordo com Vitor, é importante conversar sobre alimentação em todas as idades. “A nutrição não é um bicho de sete cabeças e conforme o médico explicou os detalhes fazem sim a diferença. Muitas vezes não cuidamos da nossa alimentação devido a rotina do dia a dia e deixamos passar alguns cuidados que parecem simples, nas que no final fazem muita diferença na alimentação e na saúde como um todo”, destaca.





O evento aconteceu no Anfiteatro Dr. Sérgio Benito Maccagnini, no Centro de Qualidade de Vida Unimed e reuniu 58 beneficiários do grupo operacional do serviço de Medicina Preventiva da Unimed Erechim.