Vilmar Zanchin acompanha comitiva do governo federal no Vale do Taquari

Neste domingo (10), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, acompanhou a comitiva do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, em visita a municípios atingidos pelas enchentes. O grupo formado por parlamentares, secretários e ministros de Estado esteve no hospital de campanha que está sendo instalado em Roca Sales e em Muçum.



Em reunião com prefeitos do Vale do Taquari, em Lajeado, Alckmin anunciou recursos federais de R$ 741 milhões para a reconstrução das cidades, contemplando moradia, saúde, infraestrutura, entre outros serviços. O governador Eduardo Leite também anunciou as iniciativas do governo do Estado para atender as necessidades da população.

“É essencial a soma de esforços entre diferentes esferas do poder público para que as nossas cidades sejam reerguidas o mais rápido possível”, afirmou Zanchin.

Estiveram presentes os ministros do Meio Ambiente, da Defesa, da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Comunicação Social, das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional. Além de secretários de Estado e do vice-governador Gabriel Souza.

Além de Muçum e Roca Sales, Zanchin visitou, nos últimos dias, os municípios de Cruzeiro do Sul, Santa Tereza e Marau, para conversar com a população e com lideranças, no intuito de reforçar o apoio da Assembleia Legislativa às comunidades atingidas.