A tecnologia mais avançada para cirurgias ortopédicas chegou em Passo Fundo

HCPF disponibiliza o primeiro equipamento no interior do RS com braço robótico para prótese de joelho, o Robô Rosa ®.





Procedimentos menos invasivos e com mais segurança otimizam a recuperação cirúrgica e proporcionam mais qualidade de vida aos pacientes. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo passa a disponibilizar uma nova tecnologia para cirurgias de joelho, o Robô Rosa ®. Este é o segundo sistema robótico do Hospital de Clínicas e foi integrado ao Centro Regional de Cirurgia Robótica, que já conta com o robô da Vinci X.

A equipe composta pelos ortopedistas Dr. Alexandre Michelin, Dr. Layson Aguiar e Dr. Rodrigo Algarve foi responsável pelos primeiros procedimentos no HC utilizando o Robô Rosa. Estas intervenções cirúrgicas são chamadas de artroplastia total e substituem toda a articulação do joelho, implantando uma prótese.

A artroplastia é indicada para pacientes com artrose (desgaste) do joelho que tenham alguma limitação de função e muita dor, sem resposta a outros tratamentos, como o caso da dona Hilária Lovera, primeira paciente operada com o Robô Rosa no Hospital de Clínicas.

“Nós escolhemos esta opção por ser mais moderna, com recuperação mais rápida. Eu sentia bastante dor por causa da artrose, mas depois de uma queda nós pensamos em fazer algo para melhorar.” contou dona Hilária, que com 77 anos já faz planos de voltar a participar dos Grupos de Terceira Idade após sua recuperação.

A cirurgia robótica impacta o planejamento e a execução cirúrgica, viabilizando, além de um sistema de navegação com imagens 3D e dados intraoperatórios em tempo real, também o apoio do braço robótico, auxiliando na tomada de decisão e precisão dos movimentos.

“A cirurgia robótica impacta na maior precisão da execução do planejamento pré-operatório, permitindo uma acurácia melhor, menos lesão tecidual e menor morbidade ao paciente.” salientou a equipe cirúrgica.

A precisão dos movimentos com cortes submilimétricos, além de maior conforto pós-operatório, também melhora a qualidade de vida do paciente após a cirurgia, possibilitando maior amplitude de movimentos e recuperação mais rápida.

“Eu achei interessante, por isso eu optei por fazer. Como eu tenho bastante desgaste e com o tempo terei que fazer no outro joelho, se for possível, quero optar novamente pela cirurgia robótica.” destacou Nereide de Oliveira, a segunda paciente a utilizar o robô Rosa no HC.

O ROSA® Knee System foi desenvolvido pela Zimmer Biomet e recebe este nome pois é a abreviação de Robotic Surgical Assistant. Para que o cirurgião possa utilizar esta plataforma, são necessários certificação e treinamento específicos, já que o Robô Rosa atua de forma colaborativa com o cirurgião, resultando em mais segurança operacional. “A cirurgia robótica do joelho veio para modificar a maneira como se executa a prótese modificando o pensamento do cirurgião, fazendo uma cirurgia mais personalizada para cada paciente.” finalizou a equipe.