Aberta 21ª Semana da Alimentação 2023 com atividades em todo RS

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, foi aberta oficialmente a 21ª Semana da Alimentação RS 2023, na tarde desta segunda-feira (16/10), em Porto Alegre, tendo como tema central Garantia de Direitos com Comida de Verdade. A cerimônia realizada no Auditório do Escritório Central da Emater/RS-Ascar foi transmitida pelo Youtube da Instituição e pode ser revista através do link: https://www.youtube.com/watch? v=u8JQ6DjkWBs. A Semana da Alimentação acontece de 16 a 22 de outubro, com programação diversa em todo o RS.

Seminário abre a programação.

Participaram da abertura Naiane Araújo Dotto, diretora do Departamento de Segurança Alimentar, no ato representando o secretário estadual de Assistência Social e presidente da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), Roberto Fantinel; Ana Luíza Scarparo, do Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-2); Juliano de Sá, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar (Consea-RS); Melissa Bargmann, representando o Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Fesans), e Claudinei Baldissera, diretor técnico da Emater/RS.

“A segurança nutricional e o direto à alimentação estão entre as principais diretrizes de atuação da Emater, desenvolvidas junto a mais de 204 mil famílias assessoradas”, disse Baldissera, ao citar, entre esses propósitos do Governo do Estado na erradicação da fome, a Assistência Técnica e Extensão Rural e Social prestada pela Emater/RS-Ascar “a famílias em vulnerabilidade no meio rural e, na cidade, abastecendo as pessoas com alimentos produzidos no campo”, e abrindo oficialmente a 21ª Semana da Alimentação RS 2023.

Na oportunidade, Naiara destacou que o novo Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Pesan-RS) está rendo reestruturado por um comitê técnico da Caisan, que está organizando o diagnóstico da segurança alimentar no Estado. No final do ano, esse plano será entregue ao governador Eduardo Leite, para ser implementado nos próximos quatro anos, concomitante ao Plano Plurianual 2024-2027.

Ana Luíza falou sobre as atividades realizadas em mais de 80 municípios gaúchos nesta Semana, que exaltam os princípios de uma alimentação adequada com garantia de direitos, que culminam com a Praça de Segurança Alimentar (SAN) no próximo domingo (22/10), na Redenção, em Porto Alegre, a partir das 10h, com várias atividades que encerram a Semana da Alimentação.

“Temos motivos para comemorar o dia Mundial da Alimentação, porque através da participação popular reconquistamos políticas públicas de garantia de direitos, como da alimentação, que foram violadas”, destacou Juliano de Sá, ao citar o Consea nacional, “que tá de volta”.

Com manifestação em vídeo, a presidente nacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine, que é nutricionista, professora e pesquisadora, ressaltou a relação entre a temática da Semana da Alimentação com as mudanças climáticas, citando ainda outros desafios, como ações de combate à fome, à melhoria de renda, contra a discriminação de gênero e racismo, entre outros. “Discutir a erradicação da fome, tema da Conferência Nacional que será realizada em dezembro, em Brasília, é uma oportunidade para o RS firmar um compromisso amplo e democrática que faça a diferença na vida das pessoas e que gere resultados motivadores”, disse.

O Seminário de Abertura contou ainda com palestras sobre “Desertos e pântanos alimentares em Porto Alegre”, abordado por Raquel Canuto, professora adjunta do Departamento de Nutrição e coordenadora do Programa de Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Ufrgs, e sobre “Sistemas alimentares e a garantia de direitos com comida de verdade”, abordado pela nutricionista Eliziane Ruiz, doutora em Desenvolvimento Rural pela Ufrgs, onde é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR) e do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde (PPGans).

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS

No Painel sobre políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Sans): experiências de PAA, Pnae e Cozinhas e Hortas Comunitárias foram apresentadas as seguintes experiências: A alimentação escolar como mídia poderosa - escolhas saudáveis para além da escola: o que aprendemos com o Pnae - Xangri-lá; Programa Alimenta Viamão (PAV) – Viamão; Cozinha Comunitária Morro da Cruz – Porto Alegre e Horta Comunitária Maria da Glória - Porto Alegre. Após as apresentações, a atividade encerrou com mostra e degustação de produtos da agricultura familiar.

A 21ª Semana da Alimentação RS oferece em diversos municípios gaúchos atividades como rodas de conversas, seminários, feiras, ações culturais, mostras, lives, entre outras, com o objetivo de reflexão e debates à luz do tema deste ano.

Além da Emater/RS-Ascar, entidade coordenadora do ano, a Comissão Organizadora é composta pelo Caisan, CRN-2, Consea/RS e Fesans-RS.

Acompanhe e participe da programação da Semana da Alimentação (https://sites.google.com/ view/semanadaalimentacaors) e no Instagram: Instagram: @semanadaalimentacaors

Foto: Lisete Souza, presidente da Associação Gaúcha de Nutrição e integrante da Comissão Organizadora da Semana da Alimentação RS 2023

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar